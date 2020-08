Inter bestellt neuen Vorstand

10.8.2020

Zum 1. September wird Dr. Sven Koryciorz (46) in die Vorstände der Inter Versicherungen berufen. Das teilte die Gruppe am Freitag mit. Seine Ressorts sind Mathematik, Rechnungswesen, Zentrales In- und Exkasso, Rückversicherung, Unternehmensplanung, zentrales Controlling und Risikomanagement sowie Zentrale Dienste.

Der Neuzugang war unter anderem die zehn Jahre Vorstandsmitglied der Karlsruher Lebensversicherung AG, bis diese im September 2019 mit der Württembergischen Lebensversicherung AG verschmolzen wurde (VersicherungsJournal 16.10.2019).

Sven Koryciorz (Bild: Inter)

Die Inter verstärkt ihr Führungsteams, nachdem der ehemalige Vorstandssprecher Matthias Kreibich das Unternehmen im Juni überraschend verlassen hatte (22.5.2020). Neben Koryciorz besteht die Chefetage des Konzerns jetzt aus Vorstandssprecher Dr. Michael Solf, Michael Schillinger und Roberto Svenda.