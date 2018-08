Insurtech Clark kauft Versicherungsmakler

9.8.2018

Der Digitalmakler Clark Germany GmbH übernimmt den Versicherungsmakler Malburg GmbH, wie das Start-up am Donnerstag mitteilte. Der selbsternannte Versicherungs-Robo-Advisor will sich damit als Partner für mittlere und große Maklerunternehmen, die ihren Kunden digitale Lösungen und Onlineservice anbieten möchten, in Stellung bringen, so Clark weiter.

Das Unternehmen plant weitere Zukäufe von Maklerbetrieben. „Wir führen derzeit aktiv offene Gespräche mit weiteren mittleren und großen Versicherungsmaklern, die Interesse an einem Zusammenschluss haben“, erklärt dazu Clark-Chef Dr. Christopher Oster. Finanziell hat sich das Insurtech dafür bereits gerüstet, wie im Frühjahr verkündet wurde. In der jüngsten Finanzierungsrunde hatte das Start-up 29 Millionen Dollar eingesammelt (VersicherungsJournal 26.4.2018).

Christopher Oster (Bild: Clark)

Der Vermittlungsbetrieb Malburg wird künftig als Tochterunternehmen von Clark firmieren. Bis Ende September werde die Markenkommunikation auf den neuen Namen umgestellt. Der Gründer und frühere Gesellschafter des Maklers, Jörg Malburg, bleibe Geschäftsführer des Unternehmens. Der Standort in Püttlingen sowie die Arbeitsplätze in den Bereichen Kundenservice und Beratung bestünden weiter.