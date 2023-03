Imke Brammer-Rahlfs wird neue Vorstandsvorsitzende der Uelzener

31.3.2023 – Der bisherige Vorstandsvorsitzende Theo Hölscher geht zum Ende des Monats in den Ruhestand. Neben Bramer-Rahlfs übernehmen Bernd Fischer als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Joachim Unger Verantwortung im Führungsgremium des Versicherers.

Die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. gibt Veränderungen in ihrem Vorstandsteam bekannt. Imke Brammer-Rahlfs (58) übernimmt zum 1. April den Vorsitz von Dr. Theo Hölscher, der in den Ruhestand geht. Hölscher ist seit 1994 in den Diensten des Unternehmens und seit 2001 Mitglied des Leitungsgremiums, dem er seit 2010 vorsteht.

Seit 2012 Vorständin

Brammer-Rahlfs startete in der Schadenbearbeitung des Versicherers. 2002 wechselte die Diplom-Kauffrau als Prokuristin zur Tochter Uelzener Rechtsschutz Schadenservice GmbH und übernahm dort 2005 die Geschäftsführung. Nach einer Weiterbildung zur Spezialistin Risikomanagement (DVA) kehrte sie 2010 zurück.

2012 wurde sie Vorständin. Künftig wird sie die Ressorts Strategie, Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Produktmanagement, Interne Revision sowie Personal verantworten.

Imke Brammer-Rahlfs (Bild: Uelzener)

Neue Aufgaben für Bernd Fischer und Joachim Unger

Bernd Fischer (56), ebenfalls seit elf Jahren im Leitungsgremium, wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Der Informatiker und Diplom-Controller ist unter anderem verantwortlich für die Bereiche IT, Finanzwesen, Kapitalanlagen und Beteiligungsmanagement sowie Unternehmensplanung und -steuerung. Der Manager wechselte 2004 zum Tierversicherer. Zuvor war er bei internationalen Konzernen der Prozess-Industrie in verschiedenen Verantwortungen tätig.

Bernd Fischer (Bild: Uelzener)

Die dritte Position in der Chefetage geht an den Juristen Joachim Unger (55), seit 2016 Abteilungsleiter Leistung und Recht und zukünftig unter anderem für die Bereiche Leistung, Recht, Risikomanagement, Compliance und Nachhaltigkeit zuständig. Vor seinem Wechsel zur Uelzener war er viele Jahre als Justitiar und Syndikusanwalt in der Telekommunikations- und Digitalbranche tätig.

Joachim Unger (Bild: Uelzener)

Mehr als 1,1 Millionen Versicherungsverträge im Bestand

„Wir sorgen seit 1873 für den Schutz von Tieren, sind der Erfinder der Tierkrankenversicherung und haben jüngst mit der Weiterentwicklung der Pferde-Lebensversicherung unsere Innovationskraft wieder unter Beweis gestellt“, zieht Hölscher Bilanz.

Das Prämienvolumen hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen 30 Jahren auf mehr als 170 Millionen Euro verachtfacht. Zurzeit sind mehr als 1,1 Millionen Versicherungsverträge im Bestand.