Ideal-IT nach Cyberangriff lahmgelegt

15.12.2025 – Kriminelle greifen Versicherer an: Die digitale Präsenz der Firmengruppe ist vom Netz gegangen, nachdem unbekannte Täter eine Erpressungssoftware in die Systeme geschmuggelt haben. Vorsorglich hat das Unternehmen seine IT-Systeme vom Netz genommen. Der Geschäftsbetrieb und die Services des Versicherers werden eingeschränkt aufrechterhalten.

WERBUNG

Maximilian Beck (Bild: Ideal)

Die Ideal Versicherungsgruppe ist Ziel eines Cyberangriffs geworden, berichtet der auf Produkte der Alters- und Pflegevorsorge spezialisierte Anbieter in einer aktuellen Mitteilung.

Doch: „Die Infrastruktur unserer Vertriebs- und Geschäftspartner ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen“, erklärt der Ideal-Vorstandsvorsitzende Maximilian Beck. „Derzeit liegen auch keine Hinweise auf einen Missbrauch von Kundendaten vor.“

IT-Systeme vom Netz genommen

Ursache des bereits am Freitag gemeldeten Vorfalls ist die sogenannte Ransomware Akira, mit der Kriminelle ihre Opfer zunehmend doppelt erpressen. Denn sie verschlüsseln erstens Daten und drohen zweitens, sensible Informationen zu veröffentlichen, wenn kein Lösegeld gezahlt wird.

„Unser IT-Sicherheitsteam arbeitet gemeinsam mit externen Spezialisten und den Ermittlungsbehörden daran, den Vorfall zu analysieren“, so Beck weiter.

Vorsorglich hat das Unternehmen seine IT-Systeme zwar vom Netz genommen. Der Geschäftsbetrieb und die Services des Versicherers würden jedoch eingeschränkt aufrechterhalten, heißt es von der Ideal weiter. Der Maklerversicherer hat hierfür eine provisorische Website sowie eine spezielle Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse eingerichtet.

WERBUNG

Angeschlossene Bestattungsinstitute ebenfalls betroffen

Auch die zur Firmengruppe gehörende Ahorn AG mit ihren angeschlossenen Bestattungsinstituten ist von den Einschränkungen betroffen. „Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Trauerfeiern und Bestattungen wie gewohnt zuverlässig umgesetzt werden können.“ Bei Fragen sei man für die Kunden weiterhin persönlich in den Filialen erreichbar.

Von dem aktuellen Ausfall der IT-Systeme ist nach Ideal-Angaben die Mylife Lebensversicherung AG hingegen nicht berührt. Das in Göttingen ansässige Tochterunternehmen gehört erst seit knapp drei Jahren zur Berliner Ideal-Gruppe (17.6.2022).