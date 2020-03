Hypoport beteiligt sich an E-Pension

5.3.2020

Die Hypoport AG hat am Dienstag 49 Prozent der Anteile an der E-Pension GmbH & Co. KG und der Tochter E & P Pensionsmanagement GmbH von Dr. Edgar Eschbach, Gründer und Eigentümer der Firmen, übernommen. Die Geschäftspartner vereinbarten „eine Option für die Komplettübernahme in einigen Jahren“, heißt es in einer Mitteilung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

E-Pension hat mit ihrem Portal für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Vermittler und Versicherer einen digitalen Marktplatz für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) entwickelt. Zudem tritt die E & P Pensionsmanagement im Bereich der betrieblichen Vorsorge als Dienstleister für Arbeitgeber und deren Belegschafen auf.

Edgar Eschbach (Bild: E-Pension)

Mit der Beteiligung an E-Pension plant Hypoport „eine enge Zusammenarbeit insbesondere mit der Versicherungs-Plattform Smart Insur“ der Smart Insurtech AG, einer hundertprozentigen Tochter der Unternehmensgruppe. Bei der Nutzung digitaler Portallösungen in der bAV kommen E-Vorsorge, E-Pension und Smart-bAV auf einen Anteil von unter einem Zehntel (VersicherungsJournal 6.12.2019).

Die Smart Insurtech AG war unter dem Namen Hypoport Insurtech GmbH als Tochter der Hypoport AG gestartet (26.8.2016). Das Unternehmen ist aus dem Verschmelzen verschiedener Tochtergesellschaften hervorgegangen (16.1.2017, 11.9.2017, 29.9.2017, 3.7.2018).