Huk24 holt Digitalisierungsprofi in den Vorstand

7.12.2023

Generationswechsel im Führungsteam der Huk24 AG: Zum 1. Januar steigt Daniel Schröder (36) in den Vorstand des Direktversicherers auf. Er tritt die Nachfolge von Detlef Frank (63) an, der zum 1. März in den Ruhestand geht.

Schröder übernimmt von seinem Vorgänger das Ressort Betrieb, Technik und Prozesse. Er bleibt Leiter der Abteilung Digitale Services der Huk-Coburg Versicherungen.

Schröder „bringt das notwendige digitale Knowhow auch aus seinen früheren beruflichen Stationen mit, um gemeinsam mit Dr. Uwe Stuhldreier unsere sehr erfolgreiche Online-Tochter weiter nach vorne zu entwickeln“, lässt sich Klaus-Jürgen Heitmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Huk24 und Vorstandssprecher der Versicherergruppe, zu der Personalie zitieren.

Daniel Schröder (Bild: Huk24)

Die 2000 gegründete Tochter der Coburger (VersicherungsJournal 17.10.2000) sieht sich als Marktführer unter den Kfz-Direktversicherern und weist nach eigenen Angaben aktuell einen Bestand von über drei Millionen versicherten Fahrzeugen auf.