Huk-Coburg verliert Streit um Günstiger-Garantie von Check24

18.6.2019 – Check24 darf online im Bereich Kfz-Versicherungsvergleich weiter mit seiner nachgebesserten „Nirgendwo Günstiger Garantie“ werben. Damit verliert die Huk-Coburg ein aktuelles Ordnungsmittel-Verfahren gegen den Versicherungsmakler.

Man traf sich wieder vor Gericht: Streitpunkt zwischen der Check24-Gruppe, zu der die Versicherungsmaklerin Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH gehört, und den Huk-Coburg Versicherungen war zum wiederholten Mal die „Nirgendwo Günstiger Garantie“.

Gegen diese Garantie, in der aktuellen Ausgestaltung im Kfz-Versicherungs-Vergleich des Onlinemaklers, hatte der Versicherer ein sogenanntes Ordnungsmittel-Verfahren vor dem Landgericht Köln eingelegt.

Check24 darf Kunden weiter Nirgendwo-Günstiger versprechen

Mit der beanstandeten Werbung in dem Kfz-Bereich darf Check24 weiterhin werben. Das entschied das zuständige Landgericht Köln am 27. Mai 2019 und wies damit den Antrag der Huk-Coburg ab (31 O 376/17-SH I).

Im Vorjahr hatte der Versicherer mit seiner Klage vor dem Landgericht Köln gegen Check24 noch teilweise Erfolg (VersicherungsJournal 22.10.2018). Da schloss sich das Gericht der Ansicht an, dass die bemängelte „Nirgendwo Günstiger Garantie“ irreführend und damit unlauter ist.

Verbraucher würden von einem Vergleichsportal erwarten, dass sich die versprochene Garantie auf den gesamten Markt bezieht und nicht nur auf die von den Beklagten dargestellten Tarife, so das Gericht im Vorjahr.

Garantie für Kunden erweitert

Bei dem aktuellen Ordnungsmittel-Verfahren hielt Check24 dagegen. Das Unternehmen vertrat die Ansicht, „es handele sich nicht um eine kerngleiche Verletzung“. Man habe „die Garantieübernahme erweitert“, heißt es in dem Beschluss des Landgerichts Köln, der der Redaktion vorliegt.

Check24 begründete diese Aussage vor Gericht wie folgt: „Der Verbraucher soll nunmehr auch für den Fall, dass er möglicherweise irgendwo auf dem Markt ein vergleichbares, aber günstigeres Alternativ-Produkt (Versicherungstarif zu vergleichbaren Bedingungen mit ausgewiesenem günstigerem Tarif) findet, vor wirtschaftlichen Nachteilen geschützt werden.“

Huk-Coburg wird sich noch äußern

Dieser Argumentation schloss sich das Landgericht Köln in seiner Begründung an. Die „Schuldnerin [Check24, Anmerkung der Redaktion] [hat] die Garantieübernahme erweitert und bietet dem Verbraucher für den Fall, dass er irgendwo auf dem Markt ein vergleichbares, aber günstigeres Alternativprodukt findet, den Schutz vor wirtschaftlichen Nachteilen an, indem sie finanzielle Nachteile ausgleicht“.

Bis Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob die Huk-Coburg gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegt. Einen Kommentar zum Gerichtsbeschluss will das Unternehmen am Dienstag abgeben, so der Versicherer auf Nachfrage.