Huk-Coburg: Veränderungen im Vorstand

28.9.2020

Die Huk-Coburg Versicherungen werden Kompetenzen im Vorstand neu strukturieren. Einerseits regelt die Gesellschaft damit die Nachfolge von Sarah Rössler (50), die das Unternehmen im nächsten Sommer verlässt (VersicherungsJournal 13.7.2020). Auf der anderen Seite will der Versicherer so den „zunehmenden Anforderungen des Kapital- und Finanzmarktes“ begegnen, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Dementsprechend werden die Bereiche „Kapitalanlagen und Finanzen“ in einem neu geschaffenen Ressort gebündelt, für das Thomas Sehn (43) ab dem 1. Januar die Verantwortung als Vorstand tragen wird. Damit übernimmt Sehn bereits Aufgaben von Rössler. Die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Steuern gehen nach dem Ausscheiden der Managerin in sein Ressort über.

Sehn arbeitet seit 2012 für den Versicherer, seit 2017 ist er als Generalbevollmächtigter für das Asset-Management der Muttergesellschaft tätig. Davor war der Manager für die Debeka Versicherungen tätig.

Thomas Sehn und Helen Valerie Reck (Bilder: Huk-Coburg)

Zusätzlich wird Dr. Helen Valerie Reck (40) ab dem 1. Februar als Generalbevollmächtigte bei dem Coburger Unternehmen starten. Sie soll von Rössler die Bereiche Personal, Recht, Compliance und Konzern-Services übernehmen. Sie kommt von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Frankfurt am Main, bei der sie den Personalbereich leitete.