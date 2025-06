Huk-Coburg übernimmt Neodigital Autoversicherung komplett

3.6.2025 – Die Neodigital Autoversicherung AG wird demnächst zu 100 Prozent von der Huk-Coburg übernommen, die seit der Gründung vor gut zwei Jahren 51 Prozent der Anteile besitzt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Zusammen mit der Neodigital Versicherung, die derzeit noch mit 49 Prozent beteiligt ist, wurde die IT-Dienstleistungstochter NDA Tech gegründet. An dieser hält die Neodigital Versicherung 51 Prozent und Neodigital Autoversicherung 49 Prozent.

Die Huk-Coburg Holding AG erhöht ihre Beteiligung an der Neodigital Autoversicherung AG in zwei Schritten – zunächst auf 81 und dann auf 100 Prozent.

Dies teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit und bestätigten damit Medienberichte aus dem Frühjahr (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.4.2025). Konkrete Zeitpunkte wurden nicht genannt. Auch zum Kaufpreis gibt es keine Informationen.

165.000 versicherte Risiken

Die Neodigital Autoversicherung war vor gut zwei Jahren als Joint Venture zwischen der Huk-Coburg und der Neodigital Versicherung AG an den Markt gegangen. Erstere hielt 51 Prozent der Anteile, Letztere 49 Prozent. Damit stieg die Huk-Coburg indirekt in den unabhängigen Vermittlermarkt ein (22.2.2023).

In den vergangenen gut zwei Jahren hat die Neodigital Autoversicherung nach eigenen Angaben 165.000 Versicherte für sich gewinnen können. Als Hintergründe werden „eine Vielzahl prozessualer und digitaler Innovationen von Neodigital“ genannt, wie etwa „die selbst entwickelte Sensorik für Telematik-Lösungen, marktführende automatisierte Betriebs- und Schadenabläufe“.

Stimmen zur Komplettübernahme

Mit der sechsstelligen Anzahl an versicherten Fahrzeugen hat man sich nach Einschätzung von Huk-Coburg-Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann „sehr gut im Kfz-Versicherungsmarkt etabliert“.

In Zukunft soll die White-Label-Fähigkeit mit Kooperationspartnern weiter ausgebaut werden. Diese sollen künftig das White-Label-Angebot für das eigene Branding beziehungsweise für eigene Produkte nutzen können.

Heitmann zeigte sich davon überzeugt, „dass wir durch die Anteilsaufstockung bis zum geplanten Kompletterwerb der Neodigital Autoversicherung und die Ausrichtung als White-Label-Anbieter das Geschäft weiter erfolgreich skalieren werden“.

Stephen Voss, CEO und Vorstandssprecher der Neodigital Versicherung, zeigte sich in der Mitteilung sehr erfreut, „mit der Huk-Coburg einen der bedeutendsten Kfz-Versicherer in so kurzer Zeit für unser digitales Konzept und unsere technologische Expertise gewonnen zu haben“.

Weiteres Joint Venture

Darüber hinaus informierten die Unternehmen über die Gründung eines weiteren Joint Ventures. Die neu gegründete NDA Tech GmbH soll künftig die IT-Dienstleistungen für die Neodigital Autoversicherung bereitstellen.

An der NDA Tech wird die Neodigital Versicherung 51 Prozent, die Neodigital Autoversicherung (und damit die Huk-Coburg) 49 Prozent, heißt es in der Unternehmensmitteilung weiter.