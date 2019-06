Huk-Coburg gegen Check24 geht in die nächste Runde

19.6.2019

Am Montag gab die Check24-Gruppe bekannt, dass das Unternehmen nach einem aktuellen Gerichtsbeschluss weiter mit seiner nachgebesserten „Nirgendwo Günstiger Garantie“ im Kfz-Bereich des Portals werben darf (VersicherungsJournal 18.6.2019). Die Huk-Coburg Versicherungen verloren damit ein aktuelles Ordnungsmittel-Verfahren gegen den Versicherungsmakler.

Für den Versicherer ist der Rechtsstreit damit aber noch nicht erledigt. Auf Nachfrage erklärte die Gesellschaft: „Im aktuellen Ordnungsgeldverfahren klärte das Gericht jetzt lediglich, dass sich die neue Form der Check24-Werbung so weit von der früheren unterscheidet, dass sie von dem Verbot im Urteil vom September 2018 nicht mehr umfasst ist.“

Im Vorjahr schloss sich das Gericht der Ansicht an, dass die bemängelte „Nirgendwo Günstiger Garantie“ irreführend und damit unlauter ist (VersicherungsJournal 22.10.2018). Ob die nachgebesserte Version diese Garantie-Aussage erlaubt ist, müsse jetzt in einem neuen Verfahren geprüft werden, so der Versicherer.

„Die Huk-Coburg vertritt die Auffassung, dass auch die abgeänderte Form der ‚Nirgendwo günstiger Garantie‘ von Check24 irreführend ist. Ebenso ist sie nach wie vor der Ansicht, dass über Check24 oft nicht die günstigste Versicherung gefunden werden kann. Deshalb geht die Huk-Coburg jetzt in einem weiteren Verfahren gegen das neu gefasste Werbeversprechen vor“, erklärte der Versicherer gegenüber dem VersicherungsJournal. Die Gerichtsverhandlung in diesem Verfahren finde voraussichtlich im August statt.