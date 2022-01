Huk-Coburg: Einstieg in den Maklervertrieb

11.1.2022 – Der traditionelle Vertrieb von Versicherungsprodukten wird immer schwieriger. Betroffen ist scheinbar auch die Ausschließlichkeit des Huk-Coburg-Konzerns. Daher sucht die Assekuranz nach neuen Wegen, die eigenen Produkte zu vermarkten und schließt erstmals auch eine Kooperation mit Versicherungsmaklern nicht aus.

Die Huk-Coburg Holding AG will sich mit der Neodigital Versicherung AG an der Neugründung Neodigital Autoversicherung AG beteiligen.

Bisher vermittelt die Huk-Coburg, größter Autoversicherer in Deutschland, ihre Produkte neben Geschäftsstellen vor allem über 650 freiberufliche Betreiber von sogenannten Kundendienstbüros und über 2.500 nebenberufliche Vermittler, auch Vertrauensleute genannt. Das erläutert der Versicherer auf der eigenen Homepage.

Großmakler gesucht

Nun plant die Assekuranz mit Neodigital White-Label-Produkte anzubieten, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Über das Joint Venture wäre es möglich, Vermittlerinnen und Vermittlern sowie Beraterinnen und Beratern neue digitale Produkt- und Lösungsangebote anzubieten.

„Vielleicht zeigen auch große Makler Interesse, die für ihre riesigen Bestände etwas bauen wollen, das für sie besser ist als das Angebot von allen anderen Risikoträgern“, erläuterte der Sprecher. Zudem sollen Versicherer angesprochen werden, die die Autoversicherung nicht mehr betreiben oder betreiben wollen.

Doch das Joint Venture könnte auch in eine ganz andere Richtung laufen und Internetriesen wie Google, Amazon oder Facebook einen Weg in den deutschen Versicherungsvertrieb ebnen. Das schließt die Huk-Coburg jedenfalls nicht aus. „Diese Digitalgiganten brauchen extrem automatisierte Prozesse“, so der Sprecher.

Prozess volldigital

Neodigital stehe für eine komplette Online-Verwaltung aller Verträge und zeichne sich durch einen hohen Automatisierungsgrad in der Prozessbearbeitung aus.

Demgegenüber würde die Huk-Coburg eine hohe Preis- und Leistungsqualität in das gemeinsame Unternehmen einbringen. Erfolgreich hatte der Konzern schon im Jahr 2000 die Digital-Tochter Huk24 AG an den Markt gebracht, die nach eigenen Aussagen nun fast drei Millionen Kunden hat.

Die Gefahr einer Kannibalisierung ihrer Online-Tochter sieht das Unternehmen durch die Kooperation mit dem digitalen Versicherer nicht, da die branchenübergreifenden Produkte nicht unter eigenem Namen angeboten werden.

Für das Joint Venture für Kfz-Versicherungen mit dem komplett digitalen Versicherungs-Unternehmen Neodigital steht noch die Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) aus. Eine zeitliche Befristung gibt es aber nicht.

Autowelt für Kfz-Service

Über die Investitionshöhe haben die Kooperationspartner Stillschweigen vereinbart. Die Huk-Coburg hatte zuletzt mit den Versicherern HDI Versicherung AG und LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. angekündigt, eine Plattform für Mehrwertservices rund um Mobilität in den Markt zu bringen (VersicherungsJournal 17.12.2021).

Diese soll ebenfalls für Versicherungs-Unternehmen, aber zugleich auch für Partner aus versicherungsfremden Bereichen offen sein.

Massiv bemüht sich das Unternehmen neue Vertriebswege zu erschließen, weil scheinbar die traditionelle Vermittlung immer schwieriger wird. So hat das Unternehmen die Huk-Autowelt gegründet, um so zum Serviceanbieter rund um das Kfz zu werden (5.10.2016).