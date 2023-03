Howden kauft Spezialmakler für die Filmbranche

2.3.2023 – Die Briten wollen in Deutschland wachsen und ihre Präsenz verstärken. Dafür erwerben sie jetzt die Franz Gossler Versicherungs-Vermittlung GmbH mit Fokus auf die Entertainment-, Film-, Event- und Werbeversicherung. Auch Wettbewerber finden das Segment spannend.

Spezial-Versicherungsmakler stehen im Fokus großer Wettbewerber und von Investoren. Jüngstes Beispiel: Der britische Vermittler Howden Group Holdings übernimmt die süddeutsche Franz Gossler Versicherungs-Vermittlung GmbH.

Die Transaktion in Deutschland führt die Howden Caninenberg GmbH für das Mutterunternehmen durch. Über Details wie den Kaufpreis machten die Geschäftspartner keine Angaben.

Die Briten peilen Wachstum in ganz Europa an

Der Spezialmakler mit Firmensitz in München wurde 1970 gegründet und war bisher ein inhabergeführtes Unternehmen. Es ist auf den Bereich der Entertainment-, Film-, Event- und Werbeversicherung spezialisiert.

Mit der Übernahme des Vermittlers Franz Gossler unternimmt Howden „einen wichtigen Schritt in seinen Bestrebungen zum führenden Anbieter in Europa für die Bereiche Sport, Film und Entertainment zu werden“, heißt es in einer Mitteilung.

„Diese Transaktion fügt sich nahtlos in unsere Wachstumsstrategie für den gesamten europäischen Markt ein“, lässt sich Klaus Eisenberger, Geschäftsführer für den Bereich Film bei Howden Caninenberg, zu der Neuerwerbung zitieren.

Die Ziele der Briten im deutschen Markt lauten: Konzentration auf strategische Akquisitionen, Investitionen in Talente und digitale Transformation (VersicherungsJournal 1.2.2022).

(Von links): Dr. Simon Weiler, Notar; Kai Bockelmann, CEO Himmelseher Sportversicherung/Howden Global Sport & Entertainment Practice; Franz Gossler; Klaus Eisenberger, Howden Caninenberg; Dr. Florian Kreis, Anwalt des Verkäufers; Oliver Duys, Anwalt von Howden (Bild: Howden)

Wettbewerber im Entertainmentbereich sitzt in Hamburg

Im Bereich der Entertainment-, Film- und Event-Versicherung ist auch die BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, die heute zur GGW-Group gehört (12.8.2022), engagiert.

Unter dem Dach der Hamburger befassen sich die beiden Geschäftsbereiche DFG Deutsche Filmversicherungs-Gemeinschaft und DSE Deutsche Sport & Entertainment Versicherungs-Gemeinschaft mit der Branche.

Die DFG hat unter anderem die Teilnehmer des RTL-Formats „Dschungelcamp“ (Medienspiegel 18.1.2016) versichert, die DSE sieben Wiesnwirte auf dem Münchener Oktoberfest (Medienspiegel 15.12.2020).

Howden baut Präsenz in Deutschland weiter aus

Die Briten sind im deutschen Markt bereits mit spezialisierten Vermittlern und Assekuradeuren präsent. Dazu gehören folgende Firmen: die Hendricks GmbH (vorher Howden Germany GmbH), die Euroassekuranz Versicherungsmakler AG, die Howden Caninenberg und die Erwin Himmelseher Assekuranz-Vermittlung GmbH & Co. KG.

Erst im vergangenen Sommer vergrößerte Howden seine Präsenz in Deutschland um einen neuen Geschäftsbereich in Hamburg (27.7.2022).