Howden installiert Deutschlandchef

24.6.2021

Der britische Versicherungsmakler Howden Group Holdings will seine Schlagkraft hierzulande stärken. Dafür hat das Unternehmen jetzt den ehemaligen Allianz-Manager Holger Schaefer als CEO für Deutschland verpflichtet. Der tritt seine neue Aufgabe zum 1. September an.

WERBUNG

Howden ist im deutschen Markt bereits mit spezialisierten Vermittlern und Assekuradeuren präsent. Dazu gehören folgende Firmen: die Hendricks GmbH (vorher Howden Germany GmbH), die Euroassekuranz Versicherungsmakler AG, die Howden Caninenberg GmbH und die Erwin Himmelseher Assekuranz-Vermittlung GmbH & Co. KG.

Schaefer soll die genannten Unternehmen künftig als Verantwortlicher führen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er berichtet künftig an José Manuel González, CEO von Howden Broking. Der neue Deutschlandchef arbeitete 30 Jahre für den Allianz-Konzern, zuletzt für den Kreditversicherer Euler Hermes SAS in der Region Asia-Pacific.

In seinem neuen Job soll sich Schaefer auch „auf strategische Akquisitionen […] und Investitionen in Talente und digitale Transformation“ konzentrieren.