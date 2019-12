Holger Koppius verlässt Asspario

19.12.2019

Zum 31. Dezember wird Holger Koppius aus dem Vorstand der Asspario Versicherungsdienst AG ausscheiden. Die am Markt unter der Marke „die Bayerische“ auftretende Versicherungsgruppe der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. hatte 2017 die Mehrheit an dem digitalen Assekuradeur übernommen (VersicherungsJournal 3.8.2016).

Mit dem Ausscheiden von Gründer, Vorstand und Gesellschafter Koppius übernimmt die Bayerische seine weiteren Anteile an der Gesellschaft und hält jetzt 100 Prozent an dem Unternehmen, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte. Das Vorstandsteam mit Frank Löffler und Maximilian Buddecke wird künftig die Verantwortung für die operative und strategische Entwicklung des Assekuradeurs tragen. Buddecke ist auch im Vorstand der Bayerische Prokunde AG vertreten (6.3.2019).

Maximilian Buddecke (Bild: Die Bayerische)

Nach Angaben der Bayerischen verwaltet die Asspario rund 50.000 Verträge mit einem Bestandsvolumen von rund 5,7 Millionen Euro. Das Unternehmen werde sich auch in Zukunft „auf digitale und kundenorientierte Lösungen zur Sicherung des privaten Hab und Guts sowie innovativer Lösungen für gewerbliche Risiken konzentrieren“, heißt es weiter.