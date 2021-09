Hiscox heuert neuen Deutschlandchef an

31.8.2021

Wechsel in der Chefetage der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland: Am 1. September tritt Markus Niederreiner als Hauptbevollmächtigter die Nachfolge von Robert Dietrich in München an.

Dietrich war seit dem Frühjahr in einer Doppelfunktion für die deutsche Niederlassung und als CEO von Hiscox Europe tätig (VersicherungsJournal 20.4.2021). Er leitete den Geschäftsbereich der britischen Gesellschaft in Deutschland seit 2006 (13.12.2006).

Markus Niederreiner (Bild: Bazzoka)

Der neue Hauptbevollmächtigte Niederreiner kommt von den BNP Paribas Cardif Versicherungen Deutschland. Zuletzt war er dort als Mitglied der Geschäftsleitung in der Verantwortung und steuerte als Managing-Director für Österreich und Deutschland die Marktaktivitäten internationaler Einheiten der Gruppe. Zuvor arbeitete der Diplom-Betriebswirt für den Maklervertrieb der Allianz Versicherungen.