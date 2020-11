Hermanns tritt die Nachfolge von Fahrig im Marsh-Vorstand an

26.11.2020

Lukas Herrmanns (45) wird zum 1. Januar Chief Executive Officer der Marsh GmbH. Er tritt damit die Nachfolge von Siegmund Fahrig als Vorsitzender der Geschäftsführung an. Mit dem Umbau im Management verjüngt sich der Industrie-Versicherungsmakler und Risikoberater.

Herrmanns bleibt gleichzeitig CEO der Region Zentral- und Osteuropa. Sein Dienstsitz ist nach wie vor Wien. Er berichtet an Fahrig, der weiterhin als CEO von Kontinentaleuropa die Region verantwortet und darüber hinaus die Rolle als Chairman für Deutschland einnimmt.

Die Geschäftsführung von Marsh Deutschland setzt sich somit ab Januar aus Herrmanns (Vorsitzender), Oliver Dobner (Generalbevollmächtigter), Thomas Olaynig und Frank Harting (VersicherungsJournal 28.8.2020) zusammen.

Lukas Herrmanns (Bild: Marsh)

Herrmanns bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Risikoberatung und im industriellen Maklergeschäft mit. Er kam 2008 als Länderchef für Österreich zu dem Unternehmen und erweiterte in der Folge seine geografische Verantwortung auf die Region Central Eastern and Southern Europe. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Aon und Willis Tower Watson tätig.

„Lukas Herrmanns vereint starke und moderne Führungsqualitäten mit einem tiefen Branchenwissen und er verfügt über umfangreiche Erfahrung in einem kulturell vielfältigen Umfeld“, wird Fahrig in einer Pressemitteilung zitiert.