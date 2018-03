Helvetia: Mysteriöser Abgang aus der Geschäftsleitung

21.3.2018

Torsten Müller (48) hat die Geschäftsleitung der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland verlassen und „nimmt ab sofort Aufgaben außerhalb der Helvetia wahr“, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Weitere Informationen – etwa zum genauen Zeitpunkt des Ausscheidens, zu den Hintergründen oder zur Nachfolgeregelung für das Geschäftsleitungs-Mitglied IT und Digital Sales – wollte die Helvetia auf Nachfrage nicht geben.

Torsten Müller

(Bild: Helvetia)

Müller habe in den vielen Jahren seiner Tätigkeit für die Helvetia zur Weiterentwicklung und Modernisierung der IT Impulse gegeben. Zudem habe er sich bei der Digitalisierung und dem Aufbau eines digitalen Vertriebsweges durch großes persönliches Engagement verdient gemacht, hebt das Unternehmen in der nur 550 Zeichen umfassenden Pressemitteilung hervor. Das Unternehmen wünschte dem ausgeschiedenen Manager „für seine berufliche und private Tätigkeit alles Gute“.

Müller war fast zwei Jahrzehnte im EDV-Bereich der Helvetia tätig, unter anderem als Hauptabteilungsleiter Informatik. Vor gut vier Jahren wurde er in die Geschäftsleitung der deutschen Helvetia-Direktion berufen (VersicherungsJournal 8.1.2014).