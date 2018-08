Helvetia investiert in norddeutsches Start-up

29.8.2018

Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich an der Alarmplane.de GmbH. Das junge Unternehmen aus Geestland im Landkreis Cuxhaven bietet ein Alarmsystem für Planen von Lastkraftwagen und Sattelauflieger an. Mit dieser Erfindung lasse sich die Ladung vor Dieben schützen, die eine Plane aufschlitzen, so der Investor, eine Tochtergesellschaft der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG mit Sitz in Luxemburg.

Das System funktioniert wie folgt: Schneidet ein Dieb die Plane auf, ertönt ein lautes Signal. Der Halter kann sich dann zusätzlich über den Vorfall informieren lassen. Er erhält auch die Geo-Informationen zum Standort, erklärte die Investmentgesellschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung. Die Schweizer versprechen sich mit der Investition positive Effekte für die Sparte Transportversicherung. „Als einer der führenden Transportversicherer Deutschlands wissen wir, dass Diebstähle bei Lastkraftwagen und Sattelaufliegern ein großes Ärgernis sind“, wird Thomas Lanfermann, Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und im Vorstand der Helvetia Versicherungs-AG, in der Meldung zitiert.

Jährlich werden Ladungen von nahezu 26.000 Lkw gestohlen, der Statistik zufolge schlagen Kriminelle im Verkehrs- und Logistikbereich in Deutschland alle 20 Minuten zu. Allein die gestohlenen Güter haben einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, zeigen gemeinsame Berechnungen von Wirtschaftsverbänden und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (VersicherungsJournal Medienspiegel 9.2.2018).