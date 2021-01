Helvetia Deutschland mit neuem Vertriebschef

21.1.2021

Alexander Schorn (52) steigt am 1. Februar zum Vertriebs-Verantwortlichen der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland auf.

Er folgt auf Michael Arens, der laut Unternehmensangaben Ende Januar – nach wenigen Monaten im Amt (VersicherungsJournal 23.3.2020) – „auf eigenen Wunsch sein Amt als Leiter Vertrieb von Helvetia Deutschland niederlegt“. Der Manager gehe aus persönlichen und familiären Gründen wieder nach Köln zurück und werde dort erneut die Regionaldirektion übernehmen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.

Alexander Schorn (Bild: Jörn Wolter)

Der neue Vertriebschef tritt, wie sein Vorgänger, auch die Position des Geschäftsführers bei der Helvetia Leben Maklerservice GmbH an. Seit 2018 leitete Schorn das Ressort Marktmanagement bei dem Versicherer (12.12.2018), das mit seinem Wechsel in anderen Ressorts aufgeht, so das Unternehmen.

„Alexander Schorn vereint in seiner Person klassisches vertriebliches Know-how mit digitalen Skills. Davon werden unsere Vertriebspartner profitieren", lässt sich Volker Steck, CEO Helvetia Deutschland, zu dem Personalwechsel zitieren.