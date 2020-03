Helvetia Deutschland ernennt neuen Vertriebschef

23.3.2020

Michael Arens wird zum 1. Mai zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland bestellt. Er übernimmt dann das Ressort Vertrieb von Jürgen Horstmann, der zum Jahresende 2020 in den Ruhestand geht. Seit 2017 ist der scheidende Manager für den Vertrieb der Sparten Leben und Komposit verantwortlich (VersicherungsJournal 15.11.2017).

„Die damit verbundenen großen vertrieblichen Herausforderungen erfüllte Jürgen Horstmann mit Bravour. Ich danke ihm herzlich für sein sehr gutes Engagement und seine Loyalität zu Helvetia über beinahe zwei Jahrzehnte“, lässt sich Volker Steck, CEO Helvetia Deutschland, in einer Mitteilung zitieren.

Michael Arens (Bild: Helvetia)

Sein Nachfolger Arens ist derzeit Leiter der Helvetia Regionaldirektion Köln und arbeitet seit 2001 für den Versicherer. Unter seiner Führung habe sich die rheinische Regionaldirektion „sehr erfolgreich“ entwickelt, so der Versicherer in seiner Mitteilung am Montag.