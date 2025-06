Helvetia-Baloise-Fusion birgt positives Ratingpotenzial

23.6.2025 – Die Ratingagentur Standard & Poor´s hat die „A+“-Ratings für Helvetia und Baloise nach Ankündigung der geplanten Fusion bestätigt. Die Hannoversche Leben erhielt beim Assekurata-Unternehmensrating zum 14. Mal in Folge die Top-Bewertung in allen Kategorien. Die Bonitätsratings des Vorjahres bestätigte Assekurata für Canada Life Deutschland, Ergo Vorsorge Leben, Alte Leipziger und Hallesche.

Ende April gaben die Helvetia Holding AG und die Baloise Holding AG ihre geplante Fusion bekannt (VersicherungsJournal 23.4.2025). Die kombinierte Gruppe hätte zum Jahresende 2024 ein Geschäftsvolumen von rund 20 Milliarden Schweizer Franken (CHF) mit einer führenden Marktposition in der Schweiz und soliden Positionen in anderen europäischen Märkten wie Spanien, Deutschland und Belgien.

Ratings für Helvetia und Baloise nach Fusionsankündigung bestätigt

Die Agentur Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) hat die „A+“-Ratings für die beiden Versicherungskonzerne nach Ankündigung der geplanten Fusion bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil.

Nach Einschätzung der Agentur könnte die Wettbewerbsposition der erweiterten Gruppe durch den Zusammenschluss langfristig gestärkt werden. Dann würde eine positive Ratingmaßnahme in Erwägung gezogen. Genannt wird eine Frist von zwei Jahren.

Hannoversche Leben behält die Bestnote in allen Kategorien

Die Hannoversche Lebensversicherung AG setzt die Messlatte im Unternehmensrating der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. In allen vier Kategorien und damit auch insgesamt gab es die Top-Bewertung „exzellent“ – zum 14. Mal in Folge.

Die weiterhin sehr hohe Sicherheitsmittelausstattung spiegelt sich auch in den aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen nach Solvency II wider. Per Ende 2024 lag die Quote bei 692,0 Prozent (ohne Übergangsmaßnahmen) und damit mehr als deutlich über dem Marktschnitt von 298,4 Prozent.

Von den befragten Kunden waren 77 Prozent vollkommen oder sehr zufrieden. 97,5 Prozent würden die Hannoversche Leben bestimmt oder eher wahrscheinlich weiterempfehlen. Hier liegt der Assekurata-Durchschnitt bei 88,9 Prozent. So haben über 90 Prozent auch noch nie darüber nachgedacht, die Versicherung zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen.

Assekurata Unternehmensrating im Mai 2025 Bereich/Unternehmen Gesamt Sicherheit Erfolg Kundenorientierung Wachstum Hannoversche Leben Exzellent Exzellent Exzellent Exzellent Exzellent

Canada Life und Ergo Vorsorge Leben erhalten unveränderte Assekurata-Noten

Assekurata vergab zum vierten Mal an die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die Note „AA“ mit stabilem Ausblick. Nach Meinung der Ratingagentur verfügt die Canada Life weiterhin über eine hohe Eigenmittelausstattung, vor allem in Relation zu der geringen Risikoexponierung aus dem betriebenen Versicherungsgeschäft.

Mit der gleichen Note wurde die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG bewertet. Im Bericht heißt es auch in diesem Jahr: Gemessen an den Verpflichtungen ihrer Bestandsstruktur sowie unter Berücksichtigung der Einbindung in die Munich Re verfügt die Ergo Vorsorge über eine überdurchschnittliche (Vorjahr: sehr komfortable) Sicherheitsmittelausstattung.

Alte Leipziger und Hallesche eine Stufe schlechter

Die Agentur beurteilte die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. unverändert mit der Note „AA-“ mit stabilem Ausblick und damit minimal schlechter als Canada Life und Ergo Vorsorge. Bei der Alten Leipziger ist dafür die hohe Ertragskraft maßgeblich. Dadurch konnte die Eigenkapitalausstattung kontinuierlich ausgebaut werden.

Der Hallesche wird attestiert, dass es ihr gelingt, aus dem Versicherungsgeschäft heraus dauerhaft hohe Ergebnisse zu erzielen, die von vergleichsweise stabilen Kapitalanlageergebnissen gestützt werden. Die SCR-Quote lag Ende 2023 bei 622,8 Prozent (ohne Übergangsmaßnahmen).