Helmsauer kauft Vermittler in Sachsen zu

4.12.2023 – Zum Ende des Jahres gibt Helmsauer die vierte Akquisition bekannt. Beckert & Dömel, inklusive zweier Tochterfirmen, wird künftig unter dem Dach der Franken agieren. Die Geschäftsführung und das Mitarbeiterteam bleiben an Bord.

Die Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG übernimmt zum 1. Januar 100 Prozent der Gesellschaftsanteile an der Beckert & Dömel Versicherungsmakler GmbH. Zu dem Maklerhaus in Sachsen gehören auch die Saxonia Maklerservice GmbH und die Neumann Versicherungsmakler GmbH. Über den Kaufpreis vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen.

Die Chefetage von Beckert & Dömel wird das Maklerhaus weiterführen

Die beiden Geschäftsführer Mario Beckert und Holm Dömel bleiben nach der Transaktion an Bord, gleiches gilt für Holger Oberländer, Geschäftsführer der Saxonia. Dömel wird zusätzlich weiter seine Tätigkeit als Landesvorsitzender Sachsen des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. wahrnehmen.

Der Firmensitz im sächsischen Freiberg mit seinem Team aus 20 Mitarbeitern wird fortgeführt. Eine Verschmelzung von Beckert & Dömel mit dem Käufer wird es nicht geben, so Helmsauer auf Nachfrage.

„Insbesondere die große Anzahl an Gewerbekunden dieser Maklerfirmen profitiert von der Zusammenarbeit und dem Anschluss an die Helmsauer-Gruppe. Mit der weitreichenden Produktpalette und den herausragenden Assekuradeurs-Produkten wird Beckert & Dömel weiterhin erfolgreich am Markt tätig sein“, heißt es in einer Mitteilung zur Übernahme.

Neue Partner (von links): Gesellschafter-Geschäftsführer Holm Dömel, Vorstandsreferent Steffen Helmsauer, Vorstandschef Bernd Helmsauer und Gesellschafter-Geschäftsführer Mario Beckert. (Bild: Helmsauer)

Über Helmsauer

Die Vermittlergruppe zählt sich zu den größten inhabergeführten Versicherungsmaklern Deutschlands. Über 30 Niederlassungen mit 560 Mitarbeitern betreuen nach eigenen Angaben 40.000 Privat- und Geschäftskunden aus dem Gesundheitswesen, dem Handwerk sowie dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe.

2023 war für Helmsauer strategisch ein Jahr der Expansion: Zum 1. Oktober übernahm die Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, eine Tochter von Helmsauer, knapp 93 Prozent des Grundkapitals der DG-Gruppe AG, eines Spezialmaklers für die betriebliche Altersversorgung (bAV) (VersicherungsJournal 10.10.2023).

Auch die Verri Versicherungs-Optimierung und Risikomanagement Sachsen GmbH, der firmenverbundene Makler der Komsa AG, wird eine hundertprozentige Tochter von Dr. Schmidt & Erdsiek (24.8.2023).

Die B2B-Versicherungsbestände der Hanseatic Versicherungsdienst GmbH (HVD), des firmenverbundenen Versicherungsmaklers der Otto Group, gingen im Sommer an die Nürnberger Makler-Gruppe (17.8.2023).