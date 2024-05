Helmsauer kauft Vermittler in Hessen hinzu

15.5.2024

Die Helmsauer-Gruppe treibt ihre Expansion voran: Rückwirkend zum 1. Januar übernimmt der Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, eine Tochter der fränkischen Firmengruppe, alle Geschäftsanteile der Hartmann & Mater Versicherungsmakler GmbH. Zum Kaufpreis vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rotenburg an der Fulda und ist den Angaben zufolge „Spezialist im Bereich Transportwirtschaft und betreut darüber hinaus eine große Anzahl an Feuer-/Industrie-Risiken“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Geschäftsführer Sebastian Mater bleibt der Helmsauer Gruppe erhalten. Er wird im Underwriting als Spezialist für die Themen Transport und Feuer/Industrie für den Assekuradeur der Helmsauer-Gruppe tätig sein.

V.l.n.r.: Bernd Helmsauer (Vorstand), Sebastian Mater (Eigentümer von Harmtann & Mater), Bastian Helmsauer (Leiter Zentrales Underwriting) und Steffen Helmsauer (Verantwortlicher M&A-Integration) (Bild: Helmsauer)

21 Unternehmen gehören mittlerweile zu Helmsauer. Erst vor Kurzem haben die Nürnberger den Kauf der F.i.r.m.a. für Finanzdienstleistungen GmbH & Co. Service KG (VersicherungsJournal 12.3.2024) sowie der Getsurance GmbH bekannt gegeben (4.3.2024). Drei Monate zuvor hatte die Gruppe einen weiteren Zukauf in Sachsen vermeldet (4.12.2023).

Die Vermittlergruppe zählt sich zu den größten inhabergeführten Versicherungsmaklern Deutschlands. Über 31 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 550 Mitarbeitern betreuen nach eigenen Angaben 70.000 Privat- und Geschäftskunden.