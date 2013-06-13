Helmsauer-Brüder setzen auf betriebliches und Assekuradeurs-Geschäft

5.3.2026

Die Helmsauer Brüder Verbund GmbH vermeldet Fortschritte im Aufbau der zum Jahreswechsel aus der Taufe gehobenen Firmengruppe (VersicherungsJournal 9.2.2026). Demnach wurden mittlerweile Standorte in Nürnberg, Minden, Monheim bei Wemding, Wuppertal und Köln eröffnet. In Bremen, Berlin, München und Bielefeld werden hingegen noch die Mietverträge verhandelt.

Zum Stichtag 1. März beschäftigt der Verbund mehr als 40 Mitarbeiter und jede Abteilung ist inzwischen personell besetzt, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens. Das Team solle weiterwachsen und man habe „schon viele Führungskräfte“ an Bord geholt. Ebenso seien die Gespräche mit Versicherern abgeschlossen und es lägen rund 40 Courtagezusagen vor.

Neben den Aktivitäten der Helmsauer Versicherungsmakler GmbH soll in dem Verbund unter dem Namen Helmsauer Brüder Zeichnungsstelle auch ein neuer Assekuradeur entstehen. „Mehrere Risikoträger haben ihr Interesse bekundet“, berichtet das Start-up, ohne weitere Details zu nennen. Derzeit liefen Verhandlungen und mit einem Partner sei bereits eine Vereinbarung perfekt.

Das Bestandsvolumen des Verbunds überschreitet derweil die Marke von fünf Millionen Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach habe man beispielsweise vier Mandate im Bereich der betrieblichen Vorsorge neu gewonnen. Die konzeptionelle Beratung bestehe aus betrieblicher Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung sowie Altersvorsorge und solle „flächendeckend ausgerollt“ werden.

Wie berichtet, war es in den vergangenen Wochen zu einem Rechtsstreit mit der seit 1963 aktiven Helmsauer-Gruppe gekommen, die einen „fairen Wettbewerb“ wolle (16.2.2026). Hierbei ging es unter anderem um die Frage, ob rechtswidrig Kunden und Beschäftigte ausgespannt wurden. Die beiden Co-Gründer des neuen Verbunds sind Ex-Mitarbeiter der Helmsauer-Gruppe (12.2.2026).