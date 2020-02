Helden.de: Mix aus Kraftwerk und Gorillaz

6.2.2020 – Im ersten Quartal geht das Team von Helden.de mit Neuerungen an den Start: Das Unternehmen kündigt eine Berufshaftpflicht für Freiberufler und Selbstständige an. Zusätzlich offeriert der Assekuradeur auf seiner Website einen Leistungsvergleich in Kooperation mit Franke und Bornberg. Eine Partnerschaft mit dem FC St. Pauli soll die Hero-Marke stärken.

Seit rund fünf Jahren ist Helden.de (vorher die Haftpflichthelden), eine Marke der Insurance Hero GmbH, bereits im deutschen Markt aktiv. Das Angebot für Endkunden umfasst privaten Haftpflichtschutz für Menschen, Pferde, Hunde sowie Drohnen.

Kürzlich erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um eine Hausrat-Police (VersicherungsJournal 26.9.2019, 12.9.2019, 9.7.2019). Bei Haftpflicht und Hausrat sichern die NV-Versicherungen VVaG bereits vom Start an die Risiken des Assekuradeurs ab.

Wer hinter den Helden steht

Mitgründer Stefan Herbst ist wenig auf den medialen Bühnen zu finden – er versteht sich als ein Macher im Hintergrund. Die Marke Helden.de brachte er gemeinsam mit Jan Louis Schmidt an den Start. Sie sei „eine Teamleistung und passt nicht wirklich in eine reine Insurtech-Schublade“, betont er im Gespräch mit dem VersicherungsJournal.

Die Mannschaft in Hamburg besteht mittlerweile aus über 30 Mitarbeitern. Die aktuellen Büroräume in der Nähe des Hauptbahnhofs bieten nicht mehr genug Platz. Ein Umzug zum Pier 81 steht in Kürze bevor.

Herbst führt das Unternehmen heute als Geschäftsführer und Chief-X-Officer (CXO), gemeinsam mit Jan Louis Schmidt, zuständig für Technik und Organisation. Co-Gründer Florian Knörrich schied 2018 aus familiären Gründen aus.

Der Job als CXO ist nicht einfach zu fassen. Nach seiner Beschreibung, sorgt er dafür, „dass alle Bausteine des Unternehmens zusammenpassen und stimmig sind, damit am Ende die Kunden die digitale Marke positiv wahrnehmen und erleben“. Und wie sieht er den eigenen Firmenauftritt?

„Würde man die Helden mit Musikbands vergleichen, sind wir eine Mischung aus Kraftwerk und den Gorillaz‘“, so der gebürtige Ostwestfale. Kraftwerk gilt als wesentlicher Mitbegründer der elektronischen Musik. Gorillaz ist eine virtuelle britische Band, die aus vier Comicfiguren besteht.

Neue Berufshaftpflicht-Versicherung für kreative Freiberufler

In diesem Jahr geht das Unternehmen mit drei Neuerungen an den Start. Noch im ersten Quartal bringt der Assekuradeur eine Berufshaftpflicht für Freiberufler aus dem Kreativbereich wie Journalismus, Werbung und Marketing sowie IT und beratende Berufe auf den Markt.

Für die Umsetzung konnten die Hamburger ihren Wunschpartner, Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, gewinnen.

Der Versicherungsschutz bietet eine weltweite Deckung für Personen- und Sachschäden bis zehn Millionen Euro. Die Versicherungssumme für Vermögensschäden beträgt optional 100.000, 250.000, 500.000 oder eine Million Euro. Die Selbstbeteiligung liegt bei 250 Euro und ist nicht abwählbar.

Sach-, Personen- und Vermögensschäden in einer Police

„Der Berufshaftpflichtschutz von Helden.de deckt Sach-, Personen- und Vermögensschäden in einem Produkt ab. Alle uns bekannten Wettbewerber verlangen für die Deckung von Vermögensschäden einen Mehrbeitrag oder bieten Betriebs- und Vermögensschaden-Haftpflicht generell als zwei getrennte Verträge an“, hebt Produktchef Stefan Klahn hervor.

Es seien zudem „grundsätzlich alle branchentypischen Tätigkeiten vom Versicherungsschutz umfasst“. Als Beispiele nennt er „Reputationsschäden, Verlust von Dokumenten zur Auftragserledigung, Vertrauensschäden durch Mitarbeiter sowie Zerstörung der eigenen Website“.

Die Police soll die Firmenphilosophie der Gesellschaft widerspiegeln: Versicherungen, die sich für das Direktgeschäft eignen (B2C), Verträge nur mit Selbstbehalt gestalten und AGBs, die den Kunden duzen.

Leistungsvergleich mit Franke und Bornberg

Eine weitere Neuerung auf der Website des Assekuradeurs ist für Interessenten und Nutzer „ein Vertragscheck“ für Haftpflicht und Hausrat in Kooperation mit Franke und Bornberg Research GmbH.

Das Angebot gilt für Verträge ab 2001 und vergleicht die Leistungen, nicht den Preis der eigenen Policen mit Wettbewerber-Tarifen. Der Check kann für alle Produkte des Insurtechs durchgeführt werden. Einzige Ausnahme ist die Drohnen-Absicherung.

Der Nutzer gibt seinen Tarif ein, wo und wann er ihn gekauft hat. Das Tool bildet prozentual ab, wie gut die Leistungen des bestehenden Vertrages im Vergleich zu den Helden-Produkten sind.

„Bei dem Vergleich steht nicht der Preis, sondern die Leistung im Vordergrund. Eine bewusste Wahl: Wir wollen den Nutzern zeigen, dass Geiz nicht mehr geil ist“, erklärt Herbst.

Neue Partnerschaft mit dem FC St. Pauli

Zusätzlich bietet Insurance Hero seiner Gemeinschaft auch etwas mit „Schuss“: Seit dem 1. Februar kooperieren die Helden mit dem FC St. Pauli.

Neben Marketing in eigener Sache ist ein Ziel der Partnerschaft, die Unterstützung sozialer Projekte des Clubs. Im Rahmen dieser Kooperation soll bei jedem Vertragsabschluss ein Monatsbeitrag an Projekte der Kiezhelden fließen, der sozialen Plattform des Fußballclubs.

„Die Partnerschaft mit dem FC St. Pauli hat eine starke Reichweite und ist für uns ein nächster Schritt bei der Entwicklung vom Insurtech-Unternehmen zum Consumer-Brand“, sagt der Manager.

Dirk Schlünz (links, Vermarktungschef FC St. Pauli) und Stefan Herbst

Frisches Kapital für weiteres Wachstum

Bei den Angaben zu Nutzern, Beständen, Finanzen gibt sich der Geschäftsführer zugeknöpft. Fürs aktuelle Geschäftsjahr verrät nur so viel: „Die Entwicklung ist positiver als wir gedacht haben. Es könnte für uns Sinn machen, den Wachstumskurs mit weiterem Kapital zu unterlegen.“

Nach Aussage von Herbst sind die Inhaber der Helden unter anderem die Gründer. Branchengrößen wie Versicherer oder Pools sind nicht bei ihm investiert, betont er.