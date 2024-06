Heinz Lanfermann gestorben

24.6.2024

Staatssekretär a.D. Heinz Lanfermann, Ombudsmann der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung, ist gestorben. Dies berichtet der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Montag gegenüber der Presse.

Lanfermann war von 1996 bis 1998 verbeamteter Staatssekretär des Bundesministeriums der Justiz. In seiner langjährigen Tätigkeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und des nordrhein-westfälischen Landtages kümmerte er sich um Fragen des Gesundheitswesens. Bereits während seiner beruflichen Zeit als Richter beschäftigte er sich mit dem Medizinrecht.

Heinz Lanfermann (Bild: PKV-Verband)

Nach seiner Berufung zum PKV-Ombudsmann 2014 (VersicherungsJournal 6.12.2013) habe er sich viele Verdienste und großen Respekt erworben. „Die Zufriedenheit der Versicherten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung ist wichtig. Als Ombudsmann versuche ich, durch meine schlichtende Tätigkeit dazu beizutragen“, habe er in seinem ersten Tätigkeitsbericht geschrieben.

„Mit seinem herausragenden Einsatz ist ihm dies in beeindruckender Weise gelungen“, so Thomas Brahm, Vorsitzender des PKV-Verbandes. Die Nachricht vom Tod Lanfermanns habe bei den Mitgliedern und Mitarbeitern der Vereinigung Bestürzung und Trauer ausgelöst. Man werde nun schnellstmöglich einen Nachfolger benennen, heißt es in der Pressemitteilung.