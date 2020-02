HDI kauft Cyber-Start-up Perseus

10.2.2020

Zum 1. Februar hat die HDI-Gruppe die Perseus Technologies GmbH übernommen. Das Berliner Start-up bietet Firmenkunden Prävention für Cyberrisiken und Cyber-Notfallhilfe an. Seit 2019 arbeitet die HDI Versicherung AG und die HDI Global SE mit dem Dienstleister zusammen. Sie integrierten die Angebote von Perseus in ihren Cyber-Schutz (VersicherungsJournal 14.2.2019).

Das übernommen Unternehmen werde „mit allen rund 35 Mitarbeitern“ weiterhin seinen Sitz in Berlin haben und weiter von Geschäftsführer Richard Renner geführt werden. Das Start-up bleibe als eigenständige Marke und Anbieter für bestehende Kunden und Drittunternehmen erhalten, so HDI in einer Mitteilung. Angaben zum Kaufpreis machte der Konzern nicht.

Richard Renner (Bild: Perseus)

Perseus bietet seine Dienstleistungen für Kunden der Gothaer Allgemeine Versicherung AG an (13.12.2019) und kooperiert mit der Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG (3.12.2019). Mit der Element Insurance AG entwickelte die Firma einen gewerblichen Cyber-Schutzbrief (9.5.2019), mit der Signal-Iduna-Gruppe ein digitales Schutzschild für Firmen (3.4.2018).

Bisherige Gesellschafter des Start-ups waren die ebenfalls zum Talanx-Konzern gehörende Hannover Rück SE und die Finleap GmbH.