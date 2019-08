HDI Global wirbt Zurich-Vorstand Yves Betz an

22.8.2019

Die HDI Global SE hat mit Wirkung zum 1. Dezember Yves Betz (48) zum Vorstandsmitglied ernannt. Er folgt auf Dr. Stefan Sigulla (62), der seit 2011 bei dem Konzern war (VersicherungsJournal 10.9.2010) und das Führungsteam des Unternehmens am 31. August „im besten gegenseitigen Einvernehmen verlässt“, so die Gesellschaft in einer Mitteilung am Mittwoch.

Betz wird die Verantwortung für das Geschäft des Industrieversicherers in Europa sowie in Nord- und Südamerika übernehmen. Er kommt von der Zurich-Gruppe. Dort steuerte er als Vorstandsmitglied das deutsche Geschäft mit Firmen- und Industriekunden (1.7.2019, 7.12.2017).

Yves Betz (Bild: Zurich)

Mit der Bestellung des Managers geht auch eine neue Zuständigkeit einzelner Vorstandsressorts einher: Die Haftpflichtsparte übernimmt Jens Wohlthat, der schon vor seiner Vorstandstätigkeit (30.8.2006) als Bereichsleiter diesen Bereich verantwortete. Er wird zudem weiter das internationale Geschäft in den Regionen Asien, Afrika, Middle East und Russland verantworten, so HDI.