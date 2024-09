HDI Global wirbt Stephan Geis von der Allianz ab

3.9.2024

Stephan Geis (47) wechselt von der Isar an die Leine und wird ab dem 1. November als Managing Director Germany das Deutschlandgeschäft von HDI Global SE lenken. Er übernimmt diese Aufgabe von Vorstand Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner, die − neben ihrer Funktion als Chief Claims Officer − als Chief Market Officer Germany auch weiterhin für die Region Deutschland verantwortlich bleibt.

Geis verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Industrieversicherung. Er kommt von „Allianz Commercial“, wo er im Juni vergangenen Jahres die Rolle des Head of Distribution Germany/Switzerland übernommen hat. Zuvor arbeitete er mehr als 14 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für die Allianz Global Corporate & Specialty SE. Für den Münchener Konzern ist er bereits seit 2004 tätig.

Stephan Geis (Bild: HDI)

„Ich freue mich, mit Stephan Geis einen ausgewiesenen Experten der nationalen und internationalen Industrieversicherung als Managing Director für HDI Global in Deutschland gewonnen zu haben. Stephan kennt den Markt wie kaum ein Zweiter und wird bei Kunden, Vertriebspartnern und Kollegen gleichermaßen hochgeschätzt“, sagt Klimaszewski-Blettner.

„Mit seiner Persönlichkeit und seinem Führungsstil verkörpert er hervorragend unsere kulturellen Werte. Ich bin mir sicher, dass er die strategische Weiterentwicklung unseres Deutschlandgeschäfts maßgeblich mitgestalten und die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden, Vertriebspartner und für HDI Global erzielen wird“, so die HDI Global-Vorständin.