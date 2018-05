HDI Global und Hannover Rück bündeln Specialty-Geschäft

11.5.2018 – Der Talanx-Konzern will in einer neu gegründeten Gesellschaft Know-how konzentrieren und sich auf profitable und wachstumsstarke Marktsegmente fokussieren, unter anderem in den Sparten Vermögensschaden-Haftpflicht, Organhaftpflicht, Rechtsschutz, Sports and Entertainment, Luftfahrt, Offshore Energy und Tierversicherung.

Die zur Talanx AG gehörende Hannover Rück SE und die HDI Global SE bündeln ihr Specialty-Geschäft in der neuen Gemeinschafts-Unternehmung „HDI Global Specialty SE“.

Zur Gründung der HDI Global Specialty wird die HDI Global die Mehrheit der Anteile an der International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover) für rund 100 Millionen Euro erwerben. Das Unternehmen wird dann auf HDI Global SE umbenannt. Die HDI Global SE wird 50,2 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Hannover Rück 49,8 Prozent der Anteile.

Milliardengeschäft

Nach Unternehmensangaben macht das Specialty-Geschäft bereits eine Milliarde Euro aus. Von der Neuordnung verspricht sich der Konzern eine Verstärkung dieses „weltweit wachstums- und margenstarken“ Geschäfts. Geplant ist, dass beide Gesellschaften bereits 2019 von einem jeweils höheren Ergebnisbeitrag profitieren.

Konkret geht es um Agentur- und Spezialerstversicherungs-Geschäft unter anderem in den Sparten Vermögensschaden-Haftpflicht, Organhaftpflicht, Rechtsschutz, Sports and Entertainment, Luftfahrt, Offshore Energy und Tierversicherung.

Know-how wird konzentriert

Torsten Leue (Bild. Talanx)

„Der Schritt stärkt unsere Wurzeln als Industrieversicherer. Mit dem Joint Venture bringen wir die geschäftsübergreifende Segment-Expertise im Bereich Specialty an einer Stelle im Konzern zusammen, konzentrieren unser Know-how und können uns so auf besonders profitable und wachstumsstarke Marktsegmente fokussieren“, wird Talanx-Chef Torsten Leue in einer Pressemitteilung zitiert.

Nach Aussage des HDI-Global-Chefs Dr. Christian Hinsch wächst das Specialty-Geschäft bei attraktiven überdurchschnittlichen Margen jedes Jahr deutlich stärker als das klassische Industriegeschäft.

„Das gebündelte Know-how des neuen Joint Ventures hilft uns dabei, unsere Position auf dem Specialty-Markt auszubauen“, so Hinsch.