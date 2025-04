HBC übernimmt Mehrheitsbeteiligung an LTA

7.4.2025

Die Hanseatic Broking Center GmbH (HBC) hat sich mehrheitlich an der Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) beteiligt. Dies berichtet der Maklerverbund am Freitag in einer Pressemitteilung. Die LTA werde ihre Positionierung im europäischen Raum im Bereich Reiseschutz mit Unterstützung der Gruppe weiter ausbauen, heißt es.

Hauke Martinsen (Bild: HBC)

„Die LTA ist ein exzellent positioniertes Unternehmen mit starkem Team und beeindruckender Entwicklung“, wird HBC-CEO Hauke Martinsen zitiert. Mit der Beteiligung stärke der Verbund seine Kompetenz im Reiseschutz und baue seine Marktposition weiter aus.

Beide Partner würden in der Zusammenarbeit große Chancen sehen, insbesondere durch gemeinsame Entwicklungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Risikoträgersteuerung und Produktdesign.

HBC hat sich 2023 formiert (VersicherungsJournal 27.6.2023) und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie. Noch im Gründungsjahr schlossen sich die TPSH-Gruppe (Medienspiegel 31.10.2023), die VDW Scanbrokers Versicherungsmakler GmbH (Medienspiegel 6.12.2023) und die Albis Assekuranzmakler GmbH (20.12.2023) an.

Im vergangenen Jahr folgten die Lesitas GmbH und die Total Consulting Versicherungsmakler GmbH (3.9.2024) sowie die Elmar G. Kuri Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (29.10.2024). Außerdem expandierte man nach Österreich und schloss zudem eine strategische Partnerschaft mit der Wiener Schinner Versicherungsmaklerkanzlei GmbH (3.12.2024). Zuletzt kam die Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versicherungsmakler GmbH an Bord (3.2.2025).