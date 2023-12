HBC übernimmt Albis Assekuranzmakler

20.12.2023

Die Hanseatic Broking Center GmbH (HBC) hat ihre Aktivitäten als Konsolidierungs-Plattform erst in diesem Jahr gestartet. Nun meldet das Unternehmen mit der Albis Assekuranzmakler GmbH schon seinen dritten Zukauf. Zielgruppen der Neuerwerbung sind Logistik-Dienstleister, Nahrungsmittelhersteller, Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Technologiekonzerne und Verlage.

„Ich sehe für die Albis Assekuranzmakler in der HBC-Gruppe langfristige, zukunftsweisende Potenziale. Das Unternehmen und seine Kunden profitieren zudem in den Bereichen zusätzlicher Spartenkompetenz der ständig wachsenden Infrastruktur in der HBC-Gruppe“, lässt sich Tibor von Jankó, Geschäftsführer der Albis und Mitglied der Geschäftsführung der Plattform, zitieren.

Zuvor hatten die Hanseaten die TPSH-Gruppe, einen bayerischen Erst- und Rückversicherungsmakler, übernommen (VersicherungsJournal Medienspiegel 31.10.2023). Seit November gehören auch die Deutschlandstandorte der Scan Brokers Versicherungsmakler GmbH zu den Hanseaten (Medienspiegel 6.12.2023).

Als Investor steht die Preservation Capital Partners Ltd. mit Sitz in London hinter der HBC. Es handelt sich hier um eine Mehrheitsbeteiligung (27.6.2023). Das Führungsteam besteht aus Hauke Martinsen, auch geschäftsführender Gesellschafter der Gaede & Glauerdt Assekuradeur GmbH & Co. KG, von Jankó, Sven Wolter und Finanzchef Dr. Sebastian Friese.