Hautkrankheiten: neues Onlineangebot am Start

27.1.2020 – Das Schweizer Start-up Onlinedoctor nahm jetzt in Deutschland seine Geschäftstätigkeit auf. Das Unternehmen will die Beurteilung von Hautkrankheiten per Foto ermöglichen. Die Kosten für das Angebot betragen 39 Euro, die der Patient selbst zahlen muss.

Auf ihrer Website bietet die Onlinedoctor 24 GmbH deutschen Verbrauchern jetzt Konsultationen von Dermatologen an. Die Geschäftsidee kommt aus der Schweiz: 2017 ging die Onlinedoctor AG von Gründer und Hautarzt Dr. med. E. Paul Scheidegger in der Alpenrepublik an den Start.

Einschätzung samt Handlungsempfehlung

Patienten können online ihren Wunsch-Mediziner auswählen. Mit Hilfe eines Chatbots werden dann Informationen zum Hautproblem abgefragt. Nachdem der Nutzer drei Bilder von seinem Hautproblem hochgeladen, wird die Anfrage an einen Hautarzt abgeschickt.

Innerhalb von 48 Stunden soll der Patient eine erste Einschätzung samt Handlungsempfehlung erhalten. Die erhobenen Daten werden verschlüsselt und auf Deutschen Servern gespeichert, versichert das Unternehmen. Ende vergangenen Jahres nahm die Firma in Hamburg ihre Geschäftstätigkeit auf. Partner ist der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD).

Kosten: 39 Euro für erste Einschätzung

Leonie Sommer (Bild: Onlinedoctor)

„Der Fachbereich eignet sich wie kaum eine andere medizinische Disziplin für eine ärztliche Einschätzung per Bild. Sehr viele Hautkrankheiten lassen sich per Blickdiagnose erkennen, zudem sind im Gegensatz zu anderen Fachrichtungen meist keine Blutproben oder Ähnliches notwendig“, so Leonie Sommer, Geschäftsführerin in Deutschland.

Die Dienstleistung –erste Einschätzung samt Handlungsempfehlung – kostet den Patienten 39 Euro und „beinhaltet sowohl die ärztliche Gebühr als auch die Vermittlungsgebühr“, teilte Onlinedoctor auf Nachfrage mit. In der Schweiz kostet das Prozedere 55 Schweizer Franken (etwa 51,30 Euro).

Erstattungsfähigkeit noch unklar

Die Rechnung der ärztlichen Leistung orientiere sich an der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und sollte von den privaten Versicherern erstattet werden, so der Dienstleister. Eine Erstattung sei im Einzelfall aber mit dem jeweiligen Versicherer zu klären.

Zur Erstattungsfähigkeit der Leistung gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) bis Redaktionsschluss keine Einschätzung ab. Gesetzlich Versicherte müssen die Kosten der Onlinekonsultation selbst tragen.