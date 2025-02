Hat die Helvetia den Verkauf des Deutschlandgeschäfts bereits angeschoben?

25.2.2025 – Die Helvetia hat laut einem Bericht des „Versicherungsmonitor“ den Verkaufsprozess für ihr Deutschlandgeschäft gestartet. Demnach seien die Aktionäre mit den Ergebnissen in Deutschland unzufrieden.

Wollen die Helvetia-Gruppe ihr Assekuranzgeschäft in Deutschland abstoßen? Laut einem Bericht des Branchendiensts Versicherungsmonitor verdichten sich hierfür die Hinweise.

Laut dem Bericht sei der Verkaufsprozess für die Frankfurter Niederlassung und die deutschen Tochtergesellschaften bereits gestartet. Die Interessenten sollen nun Zugang zum Datenraum der deutschen Helvetia erhalten.

Verkauf des deutschen Helvetia-Geschäfts

Zuerst hatte das Medienhaus Bloomberg L.P. Anfang Januar über einen möglichen Verkauf des deutschen Helvetia-Geschäfts berichtet. Demnach habe das Schweizer Unternehmen die Investmentbank JPMorgan Chase engagiert, um mögliche Käufer zu finden (VersicherungsJournal 8.1.2025).

Auf eine Anfrage des VersicherungsJournals zu den Vorgängen hin teilte ein Pressesprecher mit: „Gerüchte kommentieren wir nicht“.

Helvetia betreibt vier Unternehmen in Deutschland

Derzeit ist die Helvetia in Deutschland mit vier Unternehmen aktiv:

der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, die die Sparten der Schaden-/Unfallversicherung sowie die Transportversicherung betreibt,

der Helvetia Versicherungs-AG, die aus der Fusion von Helvetia International und Nationale Suisse hervorgegangen ist,

der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, die Lebensversicherungen, Biometrie- und Altersvorsorgeprodukte auf dem deutschen Markt anbietet, und

der Helvetia Leben Maklerservice GmbH.

Im ersten Halbjahr 2024 steuerte das Deutschlandgeschäft der Helvetia einen bereinigten operativen Gewinn („Underlying Earnings“) von 16 Millionen Schweizer Franken beziehungsweise knapp 17 Millionen Euro nach Steuern zum Ergebnis der Gruppe bei.

Schweizer Konzern wird neu ausgerichtet

Bisher hat es die Helvetia stets abgelehnt, Berichte über einen möglichen Verkauf der deutschen Tochtergesellschaften zu kommentieren.

Fabian Rupprecht (Bild: Helvetia)

Doch klar ist, dass CEO Fabian Rupprecht den Konzern neu ausrichten will. Wie das funktionieren soll, hat Rupprecht vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Schweizer Handelszeitung, einer Marke der Ringier AG, Ringier Medien Schweiz, umrissen:

Fokus auf internes Wachstum und Profitabilität: Die Helvetia legt den Schwerpunkt laut Rupprecht auf organisches Wachstum und darauf, die Profitabilität zu steigern. Das bedeutet auch, die Vertriebs- und Schadenkosten zu senken, zum Beispiel durch die stärkere Integration von Tochtergesellschaften und durch Synergien, also den Abbau doppelter Strukturen.

Dabei machte Rupprecht im Interview deutlich, dass er bereit ist, Geschäftsbereiche abzustoßen, wenn sie nicht profitabel sind. Als Beispiel nannte er im Interview das britische Marine-Hull-Geschäft: spezielle Schiffs- und Transportversicherungen, die über Broker oder Reedereien angeboten werden. „Da die Margen im UK-Marine-Hull-Geschäft voraussichtlich weiter sinken werden, haben wir uns entschieden, diesen Bereich aufzugeben“, berichtet Rupprecht der „Handelszeitung“.

CEO Fabian Rupprecht: „Deutschland-Geschäft ist profitabel“

Direkt angesprochen wird Rupprecht im Interview auch auf die Gerüchte über den Verkauf des Deutschlandgeschäfts. Diese beantwortet der CEO mit einem einzigen Satz: „Unser Deutschland-Geschäft ist profitabel“, so sagt er.

Stärker wachsen will die Helvetia im sogenannten Global-Speciality-Geschäft. Hierbei handelt es sich um Spezialversicherungen für Industrie und Gewerbe, zum Beispiel die Versicherung von Windparks und Erdölgewinnung, Haftpflichtversicherungen für Bau und Montage sowie Luftfahrt-, Raumfahrt- und Transportversicherungen. In diesem boomenden Geschäft sei die Helvetia offen dafür, neue Märkte zu erschließen, kündigte Rupprecht an.

Gegenüber Bloomberg soll Rupprecht zudem bestätigt haben, dass der Konzern rund 500 Stellen abbauen wolle. Doch das betreffe nicht das Deutschlandgeschäft, sondern die Schweiz und Spanien.

„Unsere Wachstumsfelder sind auf der einen Seite bei unserem eigenen Kundenstamm, und auf der anderen Seite unser Global Specialty Business“, so Rupprecht. Bei den Bestandskunden wolle die Helvetia die Zahl der abgeschlossenen Policen erhöhen und ein besonderes Augenmerk auf die Zielgruppe der Über-50-Jährigen richten.

Deutschlandgeschäft zuletzt schwierig

In Deutschland aber hatte die Helvetia zuletzt Probleme, ihr Versicherungsgeschäft profitabel zu betreiben. Nach eigenen Angaben zählt das Unternehmen hierzulande knapp 800 Mitarbeiter und betreut etwa eine Million Kunden. Die Prämieneinnahmen beliefen sich 2023 auf 1,02 Milliarden Euro brutto.

Im Nichtleben-Geschäft wies die Direktion für Deutschland laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 608 KB) einen Verlust von 11,6 Millionen Euro aus und die Helvetia Versicherungs-AG einen Verlust von 1,02 Millionen Euro. Der Versicherer begründet das im Geschäftsbericht 2023 unter anderem mit hohen Schäden aus Naturgefahren.

In der Lebensversicherung sank der Jahresüberschuss 2023 von 1,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 900.000 Euro. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen sanken um knapp elf Prozent auf 283,0 Millionen Euro.

Auffallend sind dabei die hohen Kosten laut Geschäftsbericht der Helvetia Gruppe Deutschland. Mehr als jeden dritten Euro an eingenommener Prämie gibt der Versicherer für Vertrieb, Verwaltung und Geschäftsbetrieb aus.

Anteilseigner hält Verkauf für unwahrscheinlich

Gleichwohl hat auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB), eine Anteilseignerin der Helvetia Gruppe, den Verkauf bereits Anfang Januar als unwahrscheinlich bewertet.

„Per 1. Halbjahr 2024 wurde für die Nichtlebensversicherung in Deutschland eine Combined Ratio von 94,1 Prozent erzielt, womit eine vorteilhafte operative Gewinnmarge erreicht werden konnte“, schrieb das Bankhaus in einem Kommentar. Im Jahr zuvor hatte die Combined Ratio bei 97,3 Prozent gelegen: Der Versicherer konnte seine Profitabilität in diesem Feld folglich steigern.

Rupprecht erwartet für die Helvetia-Gruppe für das zweite Halbjahr 2024 eine Combined Ratio von 94,5 bis 95,5 Prozent, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstelle. Zudem rechnet er mit einem bereinigten Ergebnis von 520 Millionen Franken (552,81 Millionen Euro), was ebenfalls eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeute.