Hansemerkur: Fast alle Sparten ohne Pandemie-Ausfälle

8.7.2020 – Die Hansemerkur hat die Zahlen für 2019 vorgelegt und erste Ergebnisse für 2020 präsentiert. Von der Coronakrise ist bei der mittelständischen Assekuranz wenig zu spüren. Grund sind lukrative Kapitalanlagen und umfassende Digitalisierung.

Die Coronakrise hat die Hansemerkur Versicherungsgruppe bisher in fast allen Sparten ohne Umsatzeinbrüche gemeistert. Allein in der Reiseversicherung verzeichnete das Unternehmen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 23,3 Prozent auf rund 86 Millionen Euro Einmalbeitrag.

„Wenn die Reiseziele dicht gemacht werden und Reiseunternehmen in die Insolvenz gehen, ist die Reiseversicherung direkt betroffen“, sagte Konzernchef Eberhard Sautter bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse 2019 per Online-Konferenz.

Der Vorstand der Hansemerkur (von links): Johannes Ganser, Eric Bussert, Eberhard Sautter, Pressesprecher Heinz-Gerhard Wilkens, Holger Ehses und Raik Mildener (Archivbild: Meyer)

Hansemerkur wächst sehr stark in der Altersvorsorge

Demgegenüber konnte der mittelständische Versicherer in der Altersvorsorge das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 3.7.2019) in den ersten fünf Monaten 2020 um 88,9 Prozent steigern. In der privaten Kranken- und Pflegeversicherung stieg das Neugeschäft um 21,7 Prozent und in der Schaden- und Unfallversicherung betrug das Plus 4,6 Prozent.

MB = Monatsbeitrag; WS = Wertungssumme; EB = Einmalbeitrag; JB = Jahresbeitrag. (Bild: Hansemerkur)

Der Umsatzeinbruch im Bereich Reise sei verkraftbar. „Nur etwa zehn Prozent der Gesamteinahmen entfallen auf diese Sparte“, so Sautter. 2019 habe die Gruppe das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Die Beitragseinnahmen seien um zwölf Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen.

In der privaten Krankenversicherung hätte sich der Marktanteil beim Neugeschäft für die Vollversicherung im ersten Quartal 2020 auf 13,8 Prozent gesteigert. 2019 habe er noch bei zwölf Prozent gelegen. Der Versicherer geht davon aus, dass er am Ende des Jahres netto noch mehr Vollversicherte gewinnt als 2019.

2020: Mehr neue Privatpatienten

Im Vorjahr wurden nach Abzug der Abgänge 7.728 neue Privatpatienten gewonnen. Nun liege man bereits im Bereich von rund 10.000 echten Neukunden. Sautter: „Durch Corona ist den Menschen noch viel bewusster geworden, dass wir in unsicheren Zeiten leben“. Gesundheitsvorsorge stände daher höher im Kurs.

Kennzahlen bis 2019 (Bild: Hansemerkur)

Scharfe Kritik äußerte Sautter gegenüber Medien, die das deutsche Gesundheitssystem bemängelten. Es sei viel besser, als immer wieder geschrieben würde. Daher würden sich bei einer aktuellen Befragung die meisten Menschen für das System in Deutschland entscheiden, glaubt der Versicherungschef.

Kein Problem sieht er darin, dass sein Krankenversicherer immer noch mit einem durchschnittlichen Bestandszins von 2,97 Prozent kalkuliert. Das könnte sich das Unternehmen aufgrund seiner guten Kapitalanlage leisten, auch wenn eine Absenkung in den nächsten Jahren absehbar sei. Wird abgesenkt, müssten die Prämien erhöht werden. Dann könnte die Hansemerkur ihre gute Wettbewerbsposition verlieren.

Wir konnten in der Krise normal weiterarbeiten. Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing

Früh auf die Pandemie reagiert

Für das Unternehmen sei von großem Vorteil gewesen, dass man sehr frühzeitig schon Ende Februar von einer Pandemie ausgegangen und in den Notbetrieb umgeschwenkt sei.

„Wir konnten in der Krise normal weiterarbeiten, weil die Kommunikation mit unseren Versicherungsmaklern und Kunden bereits vorher digital möglich war. Die Beratungen wurde per Video durchgeführt“, erläuterte das für Vertrieb und Marketing zuständige Vorstandsmitglied Eric Bussert.

Daher hätte der Versicherer die Auswirkungen nicht so gespürt wie andere Marktteilnehmer. 40 Prozent des Geschäfts generiert das Unternehmen über freie Vertriebe sowie jeweils 20 Prozent über die Ausschließlichkeit, Kooperationen und Online-Vertrieb.

Positiv habe sich auch die maximale Flexibilität bei der Arbeitszeit ausgewirkt. So können die Heimarbeiter bei der Assekuranz noch immer von sechs Uhr morgens bis 21 Uhr abends arbeiten – derzeit von montags bis samstags. Vorher war sogar die Arbeit an Sonn- und Feiertagen möglich.

Schadenquoten sinken dank Corona

Im Bereich der Krankenversicherung sinken die Schadenquoten, weil aufgrund der Pandemie weniger Menschen den Arzt aufgesucht haben.

Ähnliche Effekte gebe es in der Autoversicherung. Hier sei die Schadenfrequenz um rund ein Drittel gesunken. Hingegen sind Nichtzahler und stornierte Verträge weder in der PKV noch in der Altersvorsorge in besonderem Umfang aufgetreten.

Sautter geht davon aus, dass 2020 insgesamt ein positives Jahr für das Unternehmen werden wird. In der Altersvorsorge soll das Einmalbeitragsgeschäft forciert werden. Hier agiere der mittelständische Versicherer aus einer Position der Stärke. So habe die Lebensversicherung im Vergleich zum Markt deutlich weniger hohe Garantieverpflichtungen. Das sei historisch bedingt.

Wir finanzieren auch Immobilien und erzielen damit gute Renditen. Raik Mildener, Vorstandsmitglied

Frühere Verkaufsschwäche in der Lebensversicherung ist nun Vorteil

„Als die hohen Garantien am Markt verkauft wurden, hatte die Hansemerkur eine Vertriebsschwäche“, sagte Sautter. Diese früheren Probleme seien nun vorteilhaft für den Lebensversicherer.

Gleichzeitig lag die laufende Durchschnittsverzinsung 2019 mit 3,2 Prozent leicht über dem Marktniveau. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte die Branche insgesamt nur eine laufende Verzinsung von 3,1 Prozent geschafft.

Hintergrund sei, dass der Versicherer stark in Aktien und Immobilen investiert habe. „Wir finanzieren auch Immobilien und erzielen damit gute Renditen“, sagte das für Kapitalanalgen zuständige Vorstandsmitglied Raik Mildener. 2019 entfielen auf Aktien 15 Prozent der Kapitalanlagen und auf Immobilien 14 Prozent. Das sei marktüberdurchschnittlich.

Die Gruppe bietet ihre Geschäftsberichte auf dieser Internetseite zum Herunterladen an.