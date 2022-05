Hansemerkur enteilt der Konkurrenz

4.5.2022 – Erholung bei der Reiseversicherung, mehr Tierschutz und deutlich weniger Einmalbeiträge in der Altersvorsorge, sind die Trends bei der Hansemerkur für 2021 und 2022. Auch in der Krankenvollversicherung läuft das Geschäft gut. Allein für die Entwicklung des Altersvorsorgemarktes wagt auch der Hamburger Versicherer keine Prognose. Er fordert vom Staat, hier endlich Klarheit zu schaffen.

WERBUNG

Weiterhin gilt die Hansemerkur Krankenversicherung a.G. beim Schutz von Privatpatienten als Liebling der freien Vermittler. Laut einer Umfrage liegt sie deutlich vor der Konkurrenz (VersicherungsJournal 26.4.2022).

Grund für die hohe Akzeptanz sei aber nicht die Courtage, die in der Regel zwischen sieben und neun Monatsbeiträgen liegen würde. „Es ist unser Gesamtsetting im Bereich der Gesundheitsvorsorge“, erläuterte Eric Bussert, der die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortet, am Dienstag auf der erstmals hybrid stattfindenden Bilanz-Pressekonferenz.

Hansemerkur gewinnt 7.500 neue Privatpatienten

Eric Bussert (Bild: Hansemerkur)

Ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Tarifen, eine umfassende Betreuung der Vermittler in der Fläche sowie schnelles Backoffice seien die Gründe für die Beliebtheit des Krankenversicherers bei den Vermittlern.

In ihrem Hauptgeschäftsfeld „Gesundheit und Pflege“ steigerte die Hansemerkur 2021 ihre Beitragseinnahme um 5,2 Prozent (Markt: 5,0 Prozent) auf 1.771 Millionen Euro. Die Zahl der Vollversicherten stieg um rund 7.500 Personen.

2022 läuft das Geschäft bereits gut an. Mit insgesamt 300.000 neuen Versicherten erreichte die Assekuranz im ersten Quartal 2022 sogar einen Rekord bei den Neukunden. Im Hauptgeschäftsfeld „Gesundheit und Pflege“ konnten die Beitragseinnahmen um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf fast 445 Millionen Euro gesteigert werden.

15 Prozent Wachstum in der Reiseversicherung

Im Geschäftsfeld „Reise und Freizeit“ erholte sich das Marktvolumen zusehends, so dass Prämien in Höhe von über 68 Millionen Euro knapp unter Vor-Corona-Niveau erzielt wurden. Für das Gesamtjahr 2021 lag das Beitragswachstum in der Reiseversicherung bei 14,9 Prozent. Insgesamt wurden Einnahmen von rund 183 Millionen Euro erzielt.

2020 waren die Reiseausgaben in Deutschland infolge der Coronakrise um 54 Prozent eingebrochen und 2021 noch einmal um rund zehn Prozent. Davon war der Bereich Reiseversicherung der Hansemerkur extrem betroffen. Die Beitragseinnahmen 2020 sanken um 33 Prozent (21.4.2021).

Der Reisemarkt 2021 sei durch kurzfristiges Buchungsverhalten, flexiblen Stornobedingungen, gestiegenen Reisepreisen und uneinheitlichen, ständig wechselnden Reisebeschränkungen geprägt gewesen.

Vorreiter bei Corona-Schutz

Eberhard Sautter (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Dass die Hansemerkur trotzdem wieder mehr Reiseversicherungen verkaufen konnte, sei auf eine innovative Produktentwicklung, den Corona-Schutz, zurückzuführen.

„Wir waren damit in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen die ersten auf dem Versicherungsmarkt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Eberhard Sautter. Damit hätte man den Kunden ein Stück der extremen Reiseunsicherheit genommen.

Ganz stark will sich der Versicherer im Tiermarkt engagieren. So startet Mitte 2022 die Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen. Bisher gab es schon einen Operationsschutz für diese Vierbeiner.

Lebensversicherung im Rückwärtsgang

Aktuell will der Versicherer in der Altersvorsorge das Einmalbeitragsgeschäft deutlich herunterfahren. Nach Annual Premium Equivalent (APE) soll das Geschäft um 30 Prozent gesenkt werden. 2021 hatte der Versicherer Einmalbeiträge in Höhe von 1.118 Millionen Euro eingenommen.

Im Gegensatz zu anderen würde die Hanse Merkur das Einmalbeitragsgeschäft immer zyklisch drei bis vier Jahre betreiben und dann wieder herunterfahren. Die Gesellschaft hatte im vergangenen Jahr rund 14.000 Verträge im Einmalbeitragsgeschäft gezeichnet. Im Schnitt wurden von den Kunden 77.000 Euro eingezahlt. „Das ist aber ein Mittelwert. Die Spreizung ist sehr groß“, so Sautter.

Einmalbeitragsgeschäft sei nicht einfach. Man müsse die richtige Ansprache für die Kunden finden. Aufgrund von Strafzinsen bei Banken sei eine Verzinsung von rund zwei Prozent für die Kunden ein Win-Win-Geschäft. „Aber auch wir verdienen damit Geld“, sagte Sautter. Zudem werde mit dem Geld das Eigenkapital und die Rückstellungen für Beitragsrückvergütung (RfB) gestärkt.

Breiter Vertrieb in der Altersvorsorge

Das Einmalbeitragsgeschäft wäre auch vertrieblich breit aufgestellt. Es komme über die Sparkassen, freie Vertriebe und die Ausschließlichkeit herein. Insgesamt hat der Versicherer im Geschäftsfeld „Risiko und Altersvorsorge“ 2021 ein Plus von 96 Prozent (Markt: -1,4 Prozent) erzielt. Grund sind die deutlich gestiegenen Einmalbeiträge.

Sautter erwartet einen Altersvorsorgemarkt, der sich deutlich verändern wird. In welche Richtung es genau gehe, sei aber noch nicht klar. „Die Bundesregierung muss in der Altersvorsorge für Klarheit sorgen“, forderte Sautter. Die öffentliche Meinung habe mittlerweile für eine maximale Verunsicherung gesorgt.

Angesichts der steigenden Preise könne schon heute ein Durchschnittsrentner von seinen 900 Euro im Monat kaum noch überleben.

Kennzahlen der Hansemerkur. 1 selbst abgeschlossenes Geschäft bzw. gesamt: einschließlich übernommenes Geschäft Geschäftsfeld Reise und Freizeit. 2 ohne Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter.

3 Definition Überschuss: Geschäftsfeld Gesundheit und Pflege/Risiko- und Altersvorsorge: Jahresüberschuss vor Ertragssteuer und vor Zuführung erfolgsabhängige RfB; Geschäftsfeld Reise und Freizeit/Schaden und Unfall: Jahresüberschuss vor Ertragssteuer und vor Veränderung Schwankungsrückstellung; Sonstige: Jahresüberschuss vor Ertragssteuer. 4 ohne fondsgebundene Versicherung. 5 netto, ohne fondsgebundene Versicherung. 6 Konzern-Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme (Bild: Hansemerkur)

Konzernüberschuss stieg um 16 Prozent

Die Hansemerkur Holding AG hat 2021 die Brutto-Beitragseinnahme um 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,3 Milliarden Euro gesteigert. „Wir haben uns in allen Geschäftsfeldern stärker als der Markt entwickelt“, sagte Sautter.

Der Konzernüberschuss stieg um 16,4 Prozent auf 135 Millionen Euro. Als Gründe für den Geschäftserfolg nannte Sautter die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen von 3,2 Prozent, eine hohe Beitragsstabilität sowie niedrige Verwaltungs- und Abschlusskosten.

Die Geschäftsberichte wurden bis Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht.