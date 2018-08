Hannover Rück rekrutiert neuen Chef

22.8.2018

Die Talanx AG hat Jean-Jacques Henchoz (53) per 1. April 2019 zum Vorstandsmitglied bestellt. Er wird nach der Hauptversammlung der Hannover Rück SE am 8. Mai die Nachfolge von Ulrich Wallin als Vorstandsvorsitzender des Rückversicherers antreten.

Der Schweizer Henchoz leitet seit 2011 die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) der Swiss Re. Der Manager ist in dieser Region für das Leben- sowie das Nicht-Leben-Geschäft der Gesellschaft verantwortlich. 2012 wurde er in dieser Funktion auch in das zentrale Führungsgremium der Swiss Re Gruppe berufen. Zuvor war er seit 1998 in verschiedenen Positionen für den Schweizer Konzern tätig.

Jean-Jacques Henchoz (Bild: Swiss Re)

Wallin wird nach 35 Jahren bei der Hannover Rück, seit 2009 als Vorstandsvorsitzender des Rückversicherers (VersicherungsJournal 23.1.2009) und Vorstandsmitglied der Talanx AG im Amt, in den Ruhestand gehen.