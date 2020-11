Grundfähigkeitsschutz kannibalisiert nicht die BU-Versicherung

4.11.2020 – Der Grundfähigkeitsschutz sei ein zusätzliches Produkt bei der Absicherung der Arbeitskraft, das von einer anderen Kundengruppe abgeschlossen werde als die Berufsunfähigkeits–Versicherung. Dies sagt Klaus-Peter Klapper, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Biometrie bei der Stuttgarter Lebensversicherung. Im Interview erläutert er die Vertriebsstrategie seines Hauses. Auszüge daraus finden sich im aktuellen VersicherungsJournal Extrablatt.

VersicherungsJournal Extrablatt: Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hat ein ganzes Paket an Tarifen zur Einkommensabsicherung geschnürt. Tun sich die Vermittler nun leichter, wenn sie bei „easi“ (VersicherungsJournal 7.8.2020) mehrere Lösungen im Auge behalten müssen?

Klaus-Peter Klapper: Grundsätzlich kennen sich die Vermittler mit den Produkten zur Einkommensabsicherung sehr gut aus. Dies gilt vor allem für Berufsunfähigkeits- (BU-) Produkte, die sie schon seit vielen Jahren erfolgreich vertreiben. Aber auch die Grundfähigkeits-Versicherungen finden immer mehr Akzeptanz bei den Vermittlern und damit steigt auch bei diesem Produktsegment die Kompetenz der Vermittler schnell an.

Im Beratungsgespräch sollte ein Vermittler im Idealfall dem Kunden immer alle Möglichkeiten zur Einkommensabsicherung aufzeigen. Mit zwei leistungsstarken BU-Tarifen und dem flexiblen „GrundSchutz+“ (26.6.2020) bietet die Stuttgarter dem Vermittler verschiedene Lösungen aus einer Hand – das vereinfacht die Beratung. Denn er hat für nahezu jeden Kunden eine sinnvolle Lösung zur Einkommensabsicherung, auch für Schüler und Kinder. Und die Produkte sind ideal aufeinander abgestimmt, viele Flexibilitäten und Regelungen sind identisch, das reduziert die Komplexität.

Hat sich also der Vermittler für die Stuttgarter als Partner bei der Einkommensabsicherung entschieden, so wird damit der Beratungsprozess für ihn einfacher.

Klaus-Peter Klapper (Bild: Stuttgarter)

VersicherungsJournal Extrablatt: Berufsunfähigkeit ist marktweit ein unterschätztes Risiko. Merken Sie inzwischen eine höhere Durchdringung bei der Absicherung von Arbeitskraft?

Klapper: Ja, das können wir tatsächlich beobachten. Wir stellen fest, dass die Grundfähigkeits-Versicherung nicht anstelle einer BU-Versicherung abgeschlossen wird, sondern überwiegend von Kunden, die sich keine adäquate BU-Absicherung leisten können oder wollen. Bei der Stuttgarter gibt es also keine Verschiebungen im Neugeschäft zuungunsten der BU-Versicherung, das heißt, der „GrundSchutz+“ „kannibalisiert“ die Stuttgarter BU-Tarife nicht. Wir erreichen mit dem „GrundSchutz+“ also tatsächlich eine neue Zielgruppe. Als einzelner Versicherer können wir natürlich nicht für den ganzen Markt sprechen. Aber wir gehen davon aus, dass andere Versicherer ähnliche Erfahrungen mit der Grundfähigkeits-Versicherung machen und sich dies in den Statistiken des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sehr schnell zeigen wird.

VersicherungsJournal Extrablatt: Wie hoch sind die Renten, die im Durchschnitt abgeschlossen werden?

Klapper: Die durchschnittlichen Renten im Stuttgarter BU- und „GrundSchutz“-Bestand liegen bei circa 1.100 Euro monatlich.

VersicherungsJournal Extrablatt: Zur BU-Versicherung wird oft beraten, aber der Kunde wird vom Versicherer abgelehnt oder nur zu sehr hohen Preisen versichert. Gibt es mit „easi“ eine Garantie für ein bezahlbares Angebot?

Klapper: Kann sich der Kunde keine BU-Versicherung leisten, kommen Alternativen wie unsere Grundfähigkeits-Versicherung zum Zug. Der „GrundSchutz+“ ist mit seinen flexibel zuwählbaren Paketen so konzipiert, dass jeder Kunde sich passend zu seinem Absicherungsbedarf und Budget versichern kann. Preislich ist damit bei den Stuttgarter „easi“-Produkten für jeden etwas dabei. Übrigens bereits auch für Kinder ab fünf Jahren! Eine Garantie, dass jeder Kunde ein bezahlbares „easi“-Angebot bekommt, gibt es natürlich nicht. Denn es gibt auch Kunden, die aufgrund ihres Gesundheitszustands keine Grundfähigkeits-Versicherung abschließen können. Für diese Kunden bietet die Stuttgarter mit ihren Unfallversicherungen aber noch weitere Alternativlösungen an.

VersicherungsJournal Extrablatt: Stellen Sie bei „easi“ auf die Ausgaben- oder die Einkommensabsicherung ab?

Klapper: Ob der Vermittler auf die Ausgaben- oder Einkommenssituation des Kunden schaut, bleibt ihm überlassen. Wir schlagen die Einkommensabsicherung vor, aber aus unserer Sicht spricht nichts gegen eine Ausgabenabsicherung. Denn auch die Ausgaben stehen – hoffentlich – in einem „vernünftigen“ Verhältnis zum Einkommen. Prinzipiell ist bei der Stuttgarter eine Absicherung bis zu 70 Prozent des Bruttoarbeitseinkommens möglich.

VersicherungsJournal Extrablatt: Sind Risikovoranfragen möglich beziehungsweise sinnvoll?

Klapper: Risikovoranfragen sind bei der Stuttgarter selbstverständlich möglich – und auch immer dann sinnvoll, wenn Tools wie zum Beispiel Online-Risikoprüfplattform Vers.diagnose GmbH an ihre Grenzen geraten. Also bei mehreren Vorerkrankungen oder komplexen Krankheitsbildern braucht es den „Mensch“ Risikoprüfer, der das Risiko einschätzt.

VersicherungsJournal Extrablatt: Und wie digital läuft so eine Risikovoranfrage bei Ihnen ab?

Klapper: Über die Vers.diagnose GmbH ist eine voll digitale Risikovorab-Einschätzung möglich. Über dieses Online-Tool oder auch direkt im „Stuttgarter BeratungsNavigator“, in dem Vers.diagnose eingebunden ist. Alternativ, insbesondere bei komplexen Fällen, können die Risikovoranfragen mitsamt der erforderlichen Unterlagen im Stuttgarter Extranet hochgeladen werden. Dort werden sie von unseren Risikoprüfern weiterbearbeitet. Aber auch der „klassische“ digitale Weg per E-Mail ist bei der Stuttgarter möglich.

VersicherungsJournal Extrablatt: Ihre Grundfähigkeits-Versicherung kennt 15 grundlegende Fähigkeiten, von denen für die Rentenzahlung nur eine dem Versicherten für mindestens sechs Monate unmöglich sein muss. Darunter sind auch schwer fassbare Begriffe wie „Gleichgewicht halten“ und „eigenverantwortliches Handeln“. Fürchten Sie nicht, dass dies zum Schummeln bei den Versicherten einlädt? Oder umgekehrt zu schwieriger Regulierung?

Klapper: Alle unsere Leistungsauslöser sind verständlich und transparent formuliert. Wir haben bei der Bedingungsformulierung darauf geachtet, schwer fassbare Begriffe wie zum Beispiel „Arbeiten auf Schulterhöhe“ zu vermeiden und mit dem neuen „GrundSchutz+“ zum Juli dieses Jahres die Formulierungen nochmals nachgeschärft.

Am Beispiel „Gleichgewicht halten“ lässt sich das gut verdeutlichen: In den Bedingungen ist definiert, dass der Kunde diese Grundfähigkeit verliert, wenn er unter anderem nicht mehr den sogenannten „Strichgang“ absolvieren kann, also keine zehn Meter geradeaus mit geschlossenen Augen laufen kann, ohne umzukippen. Auch beim eigenverantwortlichen Handeln ist klar geregelt, dass der Leistungsauslöser greift, wenn eine gesetzliche Betreuung angeordnet wird. Ob unsere klaren Formulierungen genügen, werden die zukünftige Leistungspraxis und eventuell auch die spätere Rechtsprechung zeigen. Noch fehlen die Leistungsfälle, aber wir gehen davon aus, dass wir keine Regelungslücken haben.

VersicherungsJournal Extrablatt: Bei Ihren neuen Tarifen gibt es bis zum Alter 50 Jahre viele Möglichkeiten, den Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen. Solche Flexibilitäten müssen das Produkt doch teuer machen – wie haben Sie das kalkuliert?

Klapper: Gerade im BU-Markt ist der Preis eines der wichtigsten Argumente. Daher sind alle unsere Optionen so gestaltet, dass sie prämienneutral sind.

VersicherungsJournal Extrablatt: Erhält der Vermittler für alle „easi“-Tarife die gleiche Provision?

Klapper: Die Höhe der Provision ist selbstverständlich abhängig von der Beitragssumme. Diese Summe ist bei der Grundfähigkeits-Versicherung aufgrund des geringeren Prämienniveaus in der Regel niedriger. Der Provisionssatz ist aber für alle Stuttgarter „easi“-Produkte identisch.

VersicherungsJournal Extrablatt: Erwarten Sie in Ihrem Konzept, dass die Kunden noch eine BU-Versicherung abschließen? Bei reinem Preisvergleich dürfte die ja immer schlechter abschneiden als die neuen Absicherungsvarianten, die modern und flexibel daherkommen.

Klapper: Die BU-Versicherung bleibt insbesondere für Akademiker und Menschen mit hohem Einkommen die erste Wahl. Auch weil Alternativen aufgrund einer anderen Kalkulation preislich für diese Zielgruppe oft nicht attraktiv sind. Außerdem bieten die Stuttgarter BU-Tarife genauso viele Flexibilitäten, wie die „junge Schwester“ „GrundSchutz+“. Der Kunde kann wählen zwischen Tarifen mit oder ohne Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, mit unterschiedlichen Dynamikmodi zum Inflationsausgleich, bei Schülern mit oder ohne Beitragsbefreiung bei Tod des Versorgers et cetera. Mit „easilife“ bleibt der Kunde auch im Vertragsverlauf flexibel: mit verschiedenen Optionen zur Nachversicherung, bei Zahlungsschwierigkeiten oder bei Berufswechsel. Damit ist die BU-Versicherung genauso modern und flexibel wie ihre „jüngere“ Schwester.

