Gothaer: Zentrale soll 2020 klimaneutral werden

30.1.2020

Zum 1. Januar ging der Gothaer-Konzern mit einer neuen Unternehmenseinheit für den Bereich Nachhaltigkeit an den Start. Die Leitung übernimmt Thomas Barann (61). Er berichtet direkt an Vorstandschef Dr. Karsten Eichmann, wie die die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Barann war zuvor Leiter Personal bei der Gothaer. Seine Nachfolge trat Friedrich Pautasso (50) an.

WERBUNG

Thomas Barann

(Bild: Gother)

„Unser Fokus liegt im ersten Halbjahr 2020 auf der Erstellung einer umfassenden Klimabilanz für unsere Hauptverwaltung in Köln-Zollstock, die wir gemeinsam mit dem TÜV-Nord erarbeiten“, so Barann. Diese Aufstellung werde den Energie-, Wasser- und Papierverbrauch sowie das Thema Mobilität (Dienstreisen, Pendlerverhalten der Mitarbeiter und die Dienstwagenflotte) beleuchten.

Auf Basis dieser Erhebung will der Versicherer dann weitere Maßnahmen entwickeln, um den CO2-Ausstoß der Gothaer zu senken. Ziel sei es, das Unternehmen am Standort Köln noch in diesem Jahr klimaneutral zu machen. Baranns Abteilung steht ein eigenes Budget zur Verfügung, über die Höhe gibt der Versicherer auf Nachfrage keine Auskunft.

Die Haftungsrisiken für Firmen steigen weltweit, auch der Klimaschutz liegt in der Verantwortung der Führungsetage. „Unternehmen stehen immer stärker unter dem Brennglas von Klima-Aktivisten“, warnte gerade erst Dr. Henning Schaloske, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Clyde & Co, auf dem auf dem Euroforum-Kongress Haftpflicht 2020 in Hamburg (VersicherungsJournal 24.1.2020).