Gothaer will auf „Grün“ umstellen

3.7.2020 – Ökostrom, mehr Telearbeit und Änderungen bei der Dienstwagenregelung sind nur einige der Maßnahmen, mit denen der Gothaer-Konzern klimaneutral werden will. Auch die Kapitalanlage soll recht zügig auf Nachhaltigkeits-Kriterien ausgerichtet werden. Zum 200. Firmengeburtstag wurde die gemeinnützige Gothaer Stiftung gegründet, die ebenfalls einen „grünen“ Fokus hat.

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

„Wir wollen zu den führenden nachhaltig agierenden Versicherern gehören“, sagte Oliver Schoeller, der seit Monatsbeginn neuer Chef des Gothaer-Konzerns ist, am Donnerstagvormittag vor der Presse in Köln. Dazu werde man Umwelt- und Klimarisiken proaktiv begegnen.

Stiftung wird mit Anteil am Konzerngewinn bedacht

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Unternehmensgruppe wurde die gemeinnützige Gothaer Stiftung gegründet. Sie soll die Forschung zu gesellschaftlich relevanten Entwicklungen fördern, die Öffentlichkeit zum Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren und Projekte mit Bezug zu allen Dimensionen nachhaltiger Entwicklung durchführen.

Die Stiftung soll dazu mit Forschungsinstituten und Universitäten kooperieren, aber auch Projekte aus der Belegschaft und von Kunden umsetzen. Das Stiftungsvermögen beträgt eine Million Euro. In den Folgejahren soll die neu geschaffene Einrichtung jährlich mit einem halben Prozent des Konzerngewinns dotiert werden.

„Die Hauptverwaltung in Köln-Zollstock wird in Kürze klimaneutral sein“, kündigte Finanzchef Harald Epple an. Noch kommt die Gothaer bei ihrer eigenen Klimabilanz auf ein Emissionsvolumen von 17.900 Tonnen Kohlendioxid.

Emissionen durch Pendler und Bewirtschaftung senken

Größte Posten sind mit 30 Prozent die Energie für die eigenen Gebäude und mit 33 Prozent der Berufsverkehr der Arbeitnehmer. Diese Emissionen sollen nachhaltig gesenkt und Restemissionen durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.

In der Hauptverwaltung starte man im dritten Quartal 2020 mit der Klimaneutralität. Die übrigen Standorte sollen sukzessive ebenfalls CO2-neutral werden. Für die Hauptverwaltung wurde der zugekaufte Strombedarf auf Ökostrom umgestellt. Zudem wird das eigene Blockheizkraftwerk modernisiert.

Weitere Maßnahmen sind der Ausbau von Telearbeit und neue Mobilitätskonzepte. Dazu gehört auch, dass es Änderungen bei den Dienstwagen („mehr Elektromobilität“) geben soll. Bereits seit 2019 können die Mitarbeiter im Rahmen eines Rad-Leasings auch E-Bikes mieten.

Ausschlüsse bei Waffen und Kohle in der Kapitalanlage

Epple berichtete, dass der Konzern Ende Mai den UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) beigetreten ist. Die dort festgelegten sechs Prinzipien würden nun den Rahmen für die Integration von ESG-Themen in allen Kapitalanlage-Entscheidungen bilden.

„Unser Ziel ist es, unsere Kapitalanlagen kontinuierlich im Sinne von nachhaltigen Investments zu verbessern“, so Epple. Bereits 83 Prozent der Kapitalanlagen entsprächen den Vorsätzen an die Nachhaltigkeit.

Bei Aktien und Anleihen werden beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen, die in ABC-Waffen, international geächtete Waffen oder mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit konventionellen Waffen erzielen. Der Ausschluss für Kraftwerkskohle liegt bei 30 Prozent des Umsatzes.

Engagement soll nicht zulasten der Rendite gehen

Die eigenen Investments mache man nicht von einem ESG-Rating abhängig. Dafür wiesen die im Wesentlichen drei Ratingagenturen zu unterschiedlichen Bewertungen auf, so Epple. Das Engagement soll nicht zulasten der Rendite gehen. Er verweist auf Studien, wonach ESG-Kriterien tendenziell das Risiko senkten, „ohne notwendigerweise Rendite zu reduzieren“.

Das Thema Nachhaltigkeit habe bei der Gothaer immer schon einen besonderen Stellenwert gehabt, sagte Schoeller. 1995 habe der Versicherungsverein als eine der ersten Assekuranzen in Deutschland mit der Versicherung von erneuerbaren Energien begonnen. Mit 8.800 versicherten Windenergieanlagen sei in Deutschland etwa jede dritte Windkraftanlage bei der Gothaer versichert.

Weltweit versichert der Konzern 19.000 Anlagen On- und Nearshore und erzielt damit über 63 Millionen Euro Prämieneinnahmen. Das versicherungstechnische Wissen im Bereich erneuerbare Energien habe man sei der Energiewende 2011 auch in die Kapitalanlage eingebracht. Über eine Milliarde Euro beziehungsweise 3,5 Prozent der Kapitalanlagen seien in Erneuerbare-Energie-Investments investiert, womit man relativ zu den größten Investoren in diesem Bereich gehöre.