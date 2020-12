Gothaer setzt auf Wachstum

16.12.2020 – Der Gothaer-Konzern hat 2020 sein Beitragsaufkommen behauptet, wird aber nach vorläufigen Zahlen deutlich weniger verdienen. Dies liegt an den pandemiebedingten Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Denn: Versicherungstechnisch lief es nach Unternehmensangaben gut.

Getragen von einem starken Sachgeschäft mit Unternehmerkunden wird der Gothaer-Konzern 2020 – nach bisherigen Zahlen – das Beitragsaufkommen um 0,1 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro ausbauen. Die negative Entwicklung der Kapitalmärkte drückt den Konzernüberschuss auf voraussichtlich 70 bis 80 Millionen Euro nach 115 Millionen Euro im Vorjahr.

Angesichts einer trotz Krise gewachsenen Vertriebsleistung rechnet Schoeller für 2021 mit einem „positiven Momentum“. Man sei mit den Kunden und Vertriebspartnern „gut zusammengeblieben“, sagte Konzernchef Oliver Schoeller am Dienstag in der traditionellen Pressekonferenz zum Jahresende.

Nur noch drei plus drei operative Gesellschaften

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

Trotz Pandemie und herausziehender Wirtschaftskrise will der Manager seine erst eingeschlagene neue Wachstumsstrategie „Ambition25“ beibehalten. Damit will er in Komposit bis 2025 zu den fünf wachstumsstärksten Unternehmen am Markt gehören. Die Lebens- und die Krankenversicherung sollen auf Marktniveau wachsen.

„Wir haben eine starke Ausgangsbasis“, so Schoeller. Denn man habe die Voraussetzungen geschaffen: Die Resilienz – „und zwar nicht nur die finanzielle Robustheit, sondern auch die Fähigkeit sich auf geänderte Rahmenbedingungen einzustellen“ – gestärkt und die Komplexität reduziert.

Vor einigen Tagen wurde der Verkauf des rumänischen Tochterunternehmens Gothaer Asigurări Reasigurări an die Allianz-Țiriac Asigurări bekanntgegeben.

Der Gothaer-Konzern agiert damit nur noch mit den drei inländischen „Kerngesellschaften“ Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG und Gothaer Krankenversicherung AG. Dazu kommen drei spezialisierten Töchtern beziehungsweise Beteiligungen (Janitos Versicherung AG, CG Car-Garantie Versicherungs-AG und die Roland-Rechtsschutz-Gruppe).

Wachsen mit Unternehmerkunden

Künftig werde man sich stärker auf das Kerngeschäft in Deutschland fokussieren, die Kunden in Deutschland aber auch weiterhin über internationale Programme bei ihren Auslandsaktivitäten unterstützen.

Denn wachsen will die Gothaer vor allem mit ihren 200.000 Unternehmerkunden. So sollen unter anderem „Gothaer GewerbeProtect“ als digitale Plattform für das Maklergeschäft geöffnet werden und man will sich noch stärker auf die Absicherung des Cyber-Risikos sowie die von regenerativen Energien fokussieren.

Dank des kräftigen Zuwachses um 6,5 Prozent auf 818 Millionen Euro wuchs die Gothaer Allgemeine 2020 mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro stärker als der Markt. Das Geschäft mit Privatkunden legte auf 1,5 Prozent auf 539 Millionen Euro zu, während der Bereich Mobilität pandemiebedingt rückläufig war.

Teure Betriebsschließung

In Komposit verbesserte sich die Combined Ratio auf voraussichtlich 91,6 (95,1) Prozent. „Aber das Jahr ist noch nicht vorbei – bisher hatten wir einen außerordentlich guten Saisonverlauf bei Naturkatastrophen und nur wenige Großschäden“, so Schoeller.

Rund zwei Prozentpunkte der Schaden- und Kostenquote entfallen seinen Angaben zufolge auf die Aufwendungen in der Betriebsschließungs-(BVS) und der Veranstaltungsausfall-Versicherung.

Für die BSV wurden 1.230 Schadenmeldungen und 21 Millionen Euro Aufwand genannt. Die Kunden hätten im Wesentlichen die bayerische Lösung (VersicherungsJournal 6.4.2020) akzeptiert, weil man „klare Bedingungen mit einem abgeschlossenen Katalog“ habe. 85 Fälle entfielen bisher auf die „zweite Welle“; diese seien abgelehnt worden.

In der Veranstaltungsausfall-Versicherung kommt die Gothaer eigenem Bekunden nach auf einen Marktanteil von zehn Prozent. Hier verursachten 191 Fälle – unter anderem ausgefallene Großereignisse wie die Auftritte von Helene Fischer und das Wacken-Festival – 30 Millionen Euro Schaden. Die Ausfallversicherung werde 2021 fortgeführt, aber mit Pandemieausschluss, kündigte der Konzernchef an.

Beitragspausen und ähnliches in der Lebensversicherung

Michael Kurtenbach (Bild: Gothaer)

Bei der Gothaer Leben sinken die Beiträge 2020 voraussichtlich marktkonform um 1,9 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. Zahlungsschwierigkeiten bei Kunden und ein erschwerter Zugang zu Firmenkunden in hätten sich hier niedergeschlagen, berichtete Vorstand Michael Kurtenbach.

So seien die den Kunden angebotenen Erleichterungsmaßnahmen (Freistellung, Unterbrechung, Stundung und Rückkauf der Beiträge) um 44 Prozent gestiegen – vor allem in der betrieblichen Altersvorsorge. Für 2020 rechnet er mit einer auf vier bis 4,5 Prozent gestiegenen Stornoquote; nach 3,6 Prozent 2019.

Bei einem Nettozins von 3,6 (3,5) Prozent geht er für 2020 von einem Kapitalanlageergebnis von 60 (48) Millionen Euro aus. Der Rohüberschuss dürfte auch wegen eines höheren Risikoergebnisses um sieben Prozent auf 180 Millionen Euro steigen.

Abrieb bei Vollversicherten

Die Gothaer Kranken wächst 2020 aller Voraussicht nach um 2,6 Prozent auf 888 Millionen Euro Prämie.

In der Vollversicherung setzte sich der Abrieb bei der Zahl der Versicherten mit einem Minus von 2,7 Prozent fort. Dagegen legte die Zahl der Zusatzversicherten unter anderem durch eine neue Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und ein erneut starkes Wachstum in der betrieblichen Krankenversicherung zu.

Die Leistungsausgaben dürften 2020 wegen der pandemiebedingt geringeren Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen wie dem Besuch des Zahnarztes um 0,3 Prozent auf 508 Millionen Euro sinken. Entsprechend des Marktanteils von 2,23 Prozent beziffert Schoeller die Kosten für die Pandemie auf 34 Millionen Euro.

Die Nettoverzinsung bezifferte er auf 3,2 (3,4) Prozent. Beim Krankenversicherer erwartet er einen um elf Prozent auf 157 Millionen Euro steigenden Rohüberschuss.