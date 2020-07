Gothaer mit neuem GKV-Partner

6.7.2020

Das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 30. Juli 2019 (B 1 KR 34/18 R) zum Thema GKV-Wahltarife (VersicherungsJournal 1.8.2019) befeuert das Kooperationsgeschäft zwischen gesetzlichen (GKV) und privaten Krankenversicherern (PKV). Erst vor wenigen Tagen hatte sich die UKV – Union Krankenversicherung AG durch Kooperationen mit zwei Allgemeinen Ortskrankenkassen Zugang zu über 4,5 Millionen gesetzlich Krankenversicherten gesichert (2.7.2020).

WERBUNG

Am Freitag informierte die Gothaer Krankenversicherung AG über die Partnerschaft mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse in den beiden Bundesländern mit Wirkung zum 1. Juli. Damit gelinge es, den betroffenen Kassenpatienten „im AOK-Zahnersatz-Wahltarif und im AOK-Auslandsreise-Wahltarif Alternativen zu bieten, die mindestens das gewohnte Absicherungsniveau zu weiterhin fairen Beiträgen sichern“, heißt es in der Mitteilung.

Dabei würden in Sachen Zahnersatz auch die bisherigen Versicherungszeiten zum Erhalt höherer Erstattungsbeträge berücksichtigt, was ein wichtiges Plus für die Versicherten darstelle. Im Rahmen der Partnerschaft soll den etwa 1,2 Millionen AOK-Versicherten zudem die Möglichkeit geboten werden, „ihren persönlichen Kranken- und Pflegeversicherungs-Schutz individuell zu besonderen Konditionen zu ergänzen“.