Gothaer konzentriert sich wieder stärker auf das Inland

7.6.2018 – Die Gothaer verkauft ihre Tochtergesellschaft in Polen an die Vienna Insurance Group (VIG). Im Rahmen der Umsetzung der Strategie „Gothaer 2020“ wollen sich die Kölner jetzt wieder stärker auf ihr Kerngeschäft in Deutschland fokussieren.

Der Gothaer-Konzern verkauft alle Anteile an seiner polnischen Tochter Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen S.A. an die Vienna Insurance Group (VIG). Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der lokalen Behörden und soll bis zum Jahresende vollzogen sein.

Turnaround nach langen Jahren

Die Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen (TU) war 2010 übernommen und seither saniert worden (VersicherungsJournal 4.8.2010, 27.6.2012). Sie ist – ebenso wie die rumänische S.C. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. und der Maklerversicherer Janitos Versicherung AG – eine von drei Baustellen des Konzerns (VersicherungsJournal 16.5.2018, 12.8.2016).

Nach den Unternehmensangaben ist der Umbau der vor allem im schwierigen polnischen Kraftfahrtzeugmarkt tätigen Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen inzwischen aber geglückt. Laut Geschäftsbericht machte sie 2017 mit umgerechnet rund 150 Millionen Euro Prämie (+ 3,5 Prozent) rund 1,6 (8,83) Millionen Euro Verlust.

Per Ende des ersten Quartals 2018 erzielte sie nach Unternehmensangaben nicht zuletzt durch kräftige Beitragsanpassungen in der Autoversicherung aber eine Schaden- und Kostenquote von 100 Prozent.

Gothaer habe „Lehrgeld“ gezahlt

„Die Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen ist seit drei Quartalen profitabel. Sie erwirtschaftet jetzt ihr Kapital selber, ist sehr gut reserviert und ein schönes Asset“, sagte Vorstand Dr. Christopher Lohmann. Mit Blick auf die anspruchsvollen Herausforderungen des polnischen Marktes und das gute Angebot der VIG sei es „genau der richtige Zeitpunkt für den Verkauf“.

Der Verkaufspreis wurde nicht genannt. Lohmann räumt aber ein, dass die Gothaer mit dem gesamten Engagement „Lehrgeld“ gezahlt habe.

Rumänien wird erst noch entwickelt

Karsten Eichmann (Bild: Lier)

„Die Gothaer TU hat in den letzten acht Jahren seit der Übernahme durch den Gothaer Konzern eine beeindruckende Entwicklung vollzogen und ihre Beitragseinnahmen um 30 Prozent erhöht, zugleich wurde das Portfolio erfolgreich diversifiziert“, wird Gothaer-Chef Dr. Karsten Eichmann in einer Unternehmensmeldung zitiert.

Im Rahmen der Umsetzung seiner Strategie „Gothaer 2020“ will er sich „jetzt stärker auf das Kerngeschäft in Deutschland fokussieren“. Der Gothaer-Konzern setzt bei seiner Strategie vor allem auf die Digitalisierung des Geschäftsmodells.

„Ein Verkauf der rumänischen Tochter ist für uns noch kein Thema. Hier wollen wir das Buch erst noch anders entwickeln und die Gesellschaft in die Profitabilität führen“, so Lohmann auf Nachfrage.

Laut Geschäftsbericht 2017 machte die rumänische S.C. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. 2017 mit 26 (21,7) Millionen Euro Bruttobeitrag umgerechnet 4,98 (7,4) Millionen Euro Verlust. Im rumänischen Markt schreibt die Gothaer kein Kraftfahrt-Haftpflicht-, sondern vor allem Kasko- und viel Corporate-Geschäft.