Gothaer ernennt neuen Bereichsleiter Vertrieb Markt und Innovation

14.12.2023

Etienne Bernard (34) übernimmt im Gothaer-Konzern zum 1. Januar die Leitung des Bereichs Vertrieb Markt und Innovation (VMI). Die Einheit verantwortet das Vertriebscontrolling und das Projektmanagement und steuert zudem die strategische Ausrichtung des Vertriebs. Über die Personalie informiert das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Bernard kam 2016 als Management-Trainee zur Gothaer und durchlief verschiedene Stationen im Vertrieb und in der Konzernentwicklung. Ende 2017 wurde er Assistent von Oliver Brüß, Vorstand Vertrieb und Marketing. 2019 übernahm Bernard die Leitung der Abteilung Facharchitektur und Projektmanagement Vertrieb im Bereich Vertriebsmanagement und Technik.

Etienne Bernard (Bild: Gothaer)

Bernard wird Nachfolger von Frauke Feess (50), die im Juli 2022 den Bereich VMI übernommen hatte (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.8.2022) und jetzt als General Managerin zur European Alliance Partners Company AG (Eurapco) wechselt. In ihrer neuen Rolle wird sie die strategische Ausrichtung des Verbundes verantworten. Die Gothaer ist seit 1997 Mitglied dieses Zusammenschlusses, dem acht europäische Finanz- und Versicherungs-Unternehmen angehören.

Frauke Feess (Bild: Gothaer)

Diese generierten im Geschäftsjahr 2022 eigenen Angaben zufolge zusammen Beitragseinnahmen in Höhe von 48,5 Milliarden Euro, betreuten 46 Millionen Kunden und beschäftigen rund 63.000 Menschen in ganz Europa. Zunächst auf gegenseitigen Wissensaustausch ausgerichtet, hat sich der Verbund in einigen Geschäftsfeldern zu einer Plattform für paneuropäische Versicherungsgeschäfte entwickelt, heißt es.