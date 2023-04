Gothaer: Ein bunter Strauß an Serviceleistungen für den Mittelstand

3.4.2023 – Die Gothaer hat ein ambivalentes Geschäftsjahr hinter sich. Während die Kompositsparte trotz Inflation gut verlief, musste die Lebensversicherung wegen des Zinsanstieges deutliche Einbußen hinnehmen. In der Krankenvoll-Versicherung gab es ein Minus von 2,5 Prozent. Hoffnungen liegen auf der bKV und bAV.

Der Gothaer-Konzern setzt weiterhin verstärkt auf das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen. Im Firmenkundengeschäft konnte die Assekuranz 2022 mit Bruttoeinnahmen von 1,47 Milliarden Euro ein Plus von 9,1 Prozent erzielen.

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

Eine Kernaktivität der Gruppe ist eine umfassende Energieberatung, die jeder Mittelständler in Deutschland erhalten kann, auch wenn er kein Versicherungskunde der Gothaer ist. „Wir bewegen uns hier in einem großen Wachstumspool“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Schoeller am Freitag in einer virtuellen Pressekonferenz.

Umfassendes Netzwerk mit eigenen Beratern

Mit den weltweiten geopolitischen Spannungen sei nun dieser Service noch bedeutender geworden. Denn die Unternehmen würden nicht nur ihre Lieferketten neu strukturieren, sondern suchten auch intensiv nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Der Versicherer nannte Musterunternehmen, die nach der Beratung durch die Assekuranz zwischen elf und 216 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart hätten.

Die Erstberatung sei für Unternehmen kostenfrei. „Das dann individuell entwickelte kostenpflichtige Maßnahmenkonzept amortisiert sich durch Einsparung innerhalb weniger Jahre“, erläuterte Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Nach seiner Auffassung würden Unternehmen in Sachen Energieberatung händeringend nach vertrauensvollen Partnern suchen. Die Gothaer habe deshalb ein umfassendes Netzwerk mit eigenen Beratern aufgebaut.

Kritik an Genehmigungsgeschwindigkeit

Stark aufgestellt sieht sich die Assekuranz auch beim Thema erneuerbaren Energien. Bei der Versicherung von Windenergieanlagen (WEA) sei die Gothaer beispielsweise in Frankreich, Belgien und Österreich Marktführer. In Deutschland wurden 29 Prozent aller WEA über die Gothaer versichert. Mit 76 Prozent läuft der Großteil des deutschen Geschäfts über den Maklerkanal.

Große Probleme sieht der Versicherer aber angesichts der schleppenden Genehmigungspolitik von neuen Anlagen für erneuerbare Energien. So könnten Entwickler heute nicht sicher sein, ob ihr Projekt in einem Jahr, fünf Jahren oder überhaupt genehmigt würde.

Oft scheitere es an den Ressourcen in den Behörden. „Ich bin aber sicher, dass sich die Genehmigungs-Geschwindigkeit künftig erhöht“, sagte Schoeller. Denn daran müsse sich die aktuelle Koalition, die sich die Energiewende auf die Fahnen geschrieben habe, messen lassen.

Starke Position bei der Versicherung von Windenergieanlagen (WEA) in Europa (Bild: Gothaer

Trend zur arbeitgeberfinanzierten bKV

Gleichzeitig forciert die Gothaer die Gesundheitsberatung, die Unternehmen zunehmend nutzten, um sich im Kampf um Fachkräfte attraktiver aufzustellen. Während die betriebliche Krankenversicherung (bKV) seit 2020 bundesweit um 72 Prozent gewachsen sei, betrage das Wachstum bei der Gothaer im selben Zeitraum 162 Prozent.

Im Trend liege dabei eine arbeitgeberfinanzierte bKV. Im Bestand der Gothaer liegt ihr Anteil mittlerweile bei 44 Prozent.

Eine Angabe zur Gesamthöhe der Beitragseinnahmen in der bKV verweigerte das Unternehmen aber. „Der Anteil ist aber im Vergleich zu den Gesamteinnahmen in der privaten Krankenversicherung nicht mehr marginal“, betonte Schoeller. Das gelte auf jeden Fall für das Neugeschäft.

2022 legte die Gothaer in der bKV um 22 Prozent bei den Bruttoeinnahmen zu. Im wichtigen Geschäft mit der Krankenvoll-Versicherung musste die Gothaer aber mit einem Minus von 2,5 Prozent einen Abrieb hinnehmen, der über der Marktentwicklung liegt. Alle privaten Krankenversicherer insgesamt verloren lediglich 0,16 Prozent Privatpatienten.

Lebensversicherung: Einbruch bei Einmalbeiträgen

In Komposit stiegen die Bruttobeiträge der Gothaer 2022 um elf Prozent. Rund 50 Prozent der höheren Bruttoeinahmen entfiellen aber auf inflationsbedingte Prämiensteigerungen. So gelten für rund 60 Prozent aller Policen automatische Summenanpassungs-Klauseln.

Nähere Angaben zum Umfang der Prämienanpassungen insgesamt wollte das Unternehmen aus kartellrechtlichen Gründen nicht machen. Für 2023 rechnet die Gothaer weiterhin mit einer Inflation von über sechs Prozent.

In der Kfz-Versicherung würden die Schadenfrequenz zunehmen und die Kostenentwicklung weiter stärker als die Verbraucherpreise steigen. Insgesamt musste der Versicherer 2022 bei den gebuchten Bruttoeinnahmen ein Minus von 2,3 Prozent auf 4,57 Milliarden Euro hinnehmen (Vorjahr: 4,69 Milliarden Euro( (VersicherungsJournal 8.4.2022).

„Der Einbruch der Einmalbeiträge in Leben konterkariert das starke Wachstum der Gothaer Allgemeine, das bei 6,7 Prozent liegt“, erläuterte Schoeller. Trotzdem konnte der Konzern seine Ertragskraft steigern und den Konzernjahresüberschuss um 1,3 Prozent auf 83,2 Millionen Euro steigern.

Einnahmen in Leben gesunken

Insgesamt sanken die Einnahmen in der Lebensversicherung um 18,4 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Das Eimalbeitragsgeschäft über Banken sei 2022 aufgrund des Zinsanstieges um rund 80 Prozent eingebrochen. „Die Banken haben verstärkt wieder ihre eigenen Produkte verkauft“, sagte Michael Kurtenbach, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung AG.

Eine höhere Stornoquote im Bestand kann der Versicherer aber auch für 2023 nicht feststellen. Während der Absatz von privaten Altersvorsorgeprodukten aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten derzeit besonders schwierig sei, würde die betriebliche Altersversorgung (bAV) klare Wachstumstendenzen zeigen.

Positiv angenommen würde hier das nachhaltige Produktangebot. „79 Prozent unserer bAV-Kunden entscheiden sich im Neugeschäft für nachhaltige Indizes“, betonte Kurtenbach. Trotzdem musste die Gothaer unter dem Strich in der bAV 2022 bei den Bruttoeinnahmen ein kleines Minus von 0,5 Prozent hinnehmen