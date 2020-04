Gothaer-Chef geht zur Jahresmitte

3.4.2020 – Der Gothaer-Vorstandsvorsitzende Karsten Eichmann wird im Frühsommer dieses Jahres seine Ämter abgeben. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

WERBUNG

Dr. Karsten Eichmann (58) wird zum 30. Juni 2020 als Vorstandschef des Gothaer-Konzerns ausscheiden. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat Oliver Schoeller (49) berufen, der seit 2010 Vorstand verschiedener Risikoträger des Konzerns und seit 2017 zudem Vorstandschef der Gothaer Krankenversicherung AG ist (VersicherungsJournal 25.7.2017, 16.12.2009). Wer die Aufgaben von Schoeller übernehmen wird, steht noch nicht.

Eichmann: „Corona unglücklich in die Lebensplanung geraten“

Karsten Eichmann (Archivbild: Lier)

Eigentlich hätte der neue Vorstandschef erst zum 200. Geburtstag der Gruppe Anfang Juli bekannt gegeben werden sollen, doch dies Jubiläumsfeier ist nun wegen der Coronakrise um ein Jahr verschoben worden. Die Pandemie sei unglücklich in seine bereits vor Monaten eingeleitete Lebensplanung geraten, sagte Eichmann am Freitagvormittag bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2019 in einer Presse-Telefonkonferenz.

„Nachdem unsere Strategie „Gothaer 2020“ [7.6.2018] nun erfolgreich umgesetzt und die Anschlussstrategie auf den Weg gebracht worden ist und auch im Hinblick darauf, dass ich im kommenden Jahr die Altersgrenze für ein Vorstandsmandat erreichen werde, sehe ich nun den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel an der Unternehmensspitze gekommen“, erläuterte Eichmann.

Er hinterlasse sehr gute Zahlen 2019, ein starkes Vorstandsteam und übergebe die Verantwortung einem erfahrenen Kollegen, der noch jung an Jahren sei, sagte Eichmann.

Gothaer erwartet einen reibungslosen Übergang

Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Dr. Werner Görg, der ebenfalls weit vor dem Rentenalter von 65 Jahren den Konzernvorsitz niedergelegt und sein Amt an Eichmann übergeben hatte (9.10.2013), wird in einer Unternehmensmeldung zitiert:

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

„Karsten Eichmann hat die strategische Neuausrichtung des Gothaer-Konzerns in den letzten sechs Jahren sehr erfolgreich vorangetrieben und mit der Digitalisierung, der Steigerung der Finanzkraft, der Veränderungsfähigkeit des Unternehmens sowie dem Umbau der Produktportfolien wichtige Akzente gesetzt.“

Mit dem Übergang auf Schoeller sei ein reibungsloser Übergang gewährleistet. Er habe in den letzten Jahren bei der erfolgreichen Neuausrichtung des Krankenversicherers seinen strategischen Weitblick eindrucksvoll unter Beweis gestellt, so Görg.

„Die Entscheidung ist in den letzten Monaten in mir gereift und ist im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat gefallen. Selbstverständlich werde ich bis zu meinem Ausscheiden aus dem Unternehmen meine Aufgabe mit dem gewohnten Elan weiter wahrnehmen und den Konzern gemeinsam mit dem Vorstandsteam durch die Coronakrise steuern“, so Eichmann.