Gossmann übernimmt gescheiterten Versicherer Sovag

13.1.2020 – Der als Sanierer geholte Arndt Gossmann hat den ehemaligen Schadenversicherer erworben. Mitarbeiter, IT und Infrastruktur sollen in eine europäische Abwicklungs-Plattform integriert werden, die der Manager gemeinsam mit der Münchener Rück aufbaut. Die Versicherungsbestände hatte bereits 2019 die Darag erworben.

Die der Gossmann & Cie. GmbH gehörende Minerva Capital GmbH hat am 30. Dezember 100 Prozent des Aktienkapitals der Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-AG (Sovag) erworben. Verkäufer waren Gazprom Germania GmbH, Insurance Company of Gaz Industry (Sogaz) und Volga Resources Investments S.A.

Das teilte das Unternehmen von Gründer Arndt Gossmann mit. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Der Investor erwirbt von den Verkäufern somit das Team, die IT und die Infrastruktur der Gesellschaft.

Sovag hat Versicherungslizenz abgegeben

Arndt Gossmann (Bild: Sovag)

Den Erst- und Rückversicherungs-Bestand wollte zunächst die Axa Liabilities Managers (Axa LM) übernehmen (VersicherungsJournal 10.9.2018). Die Transaktion war aber im vergangenen Jahr gescheitert (30.7.2019). Eingesprungen ist dann die Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG (Darag). Die Sovag selbst habe ihre Tätigkeit als Risikoträger eingestellt und nach der Transaktion ihre Versicherungslizenz zurückgegeben, heißt es in der Mitteilung.

Gossmann & Cie. erwirbt von den Verkäufern somit das Team, die IT und die Infrastruktur der Gesellschaft. Die will der Investor in eine neue Abwicklungs-Plattform einbringen. Diese betreibt er gemeinsam mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), die den Großteil der noch zu akquirierenden Risiken übernimmt.

Der in Malta ansässige neue Risikoträger, eine Protected-Cell-Company (PCC), solle noch im ersten Quartal von der dortigen Aufsichtsbehörde zugelassen werden“, teilt Gossmann & Cie. mit.

Bestandsübernahmen geplant

2017 hatte das die Sovag den Vorstand durch Arndt Gossmann und Dr. Gerd Meyer ersetzt, damit sie den Hamburger Maklerversicherer stabilisieren und Möglichkeiten zur Sanierung ausloten (15.5.2017). Im Juli 2017 kam dann erstmals ein Bestandsverkauf ins Gespräch (Medienspiegel 7.7.2017).

„Die Übernahme der Sovag ist ein wichtiger Meilenstein für die Einführung von ‚Expro‘ in Europa“, lässt sich Gossmann zitieren. „Expro“ (Expiring Policy Roll-Over) sei ein innovatives Produkt, das es erstmals ermöglicht, Versicherungsportfolien fortlaufend zu optimieren, lange bevor sich Bestände im Run-off akkumulieren.

„Durch die Übernahme sind wir in der Lage, schon im zweiten Quartal 2020 in acht EU-Ländern Geschäft abzuwickeln.“ Nach eigenen Angaben will sein Unternehmen weitere auslaufende Policen aus aktiven Beständen von Schadenversicherern übernehmen.