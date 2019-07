Gonetto: Nettotarife statt Provisionsabgabe

24.7.2019 – Der Versicherungsmakler wehrt sich weiter gegen die Versicherungsaufsicht, die das bisherige Geschäftsmodell als illegal ansieht. Gleichzeitig schwenkt Gonetto im Neugeschäft auf alternative Produkte um. In einem Vergleichsrechner werden Nettotarife von Asspario, Haftpflichtkasse, GVO, Interrisk, Janitos sowie Konzept & Marketing präsentiert.

In dem bisherigen Geschäftsmodell der Gonetto GmbH hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) einen Verstoß gegen das Verbot von Sondervergütungen gesehen. Dies wurde vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 28. September 2018 (7 L 3307/18.F) bestätigt (VersicherungsJournal 20.8.2018).

Der Versicherungsmakler wolle jedoch daran festhalten, die von Versicherern erhaltenen Provisionen an die Kunden durchzureichen und stattdessen eine feste Vergütung erhalten. Das berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in ihrer Ausgabe am Mittwoch.

Dieter Lendle (Bild: Gonetto)

Gleichzeitig sei das Geschäftsmodell für das Neugeschäft geändert worden. Jetzt werden nicht mehr die typischen Maklertarife vermittelt und die darin einkalkulierte Courtage an die Kunden ausgekehrt. Stattdessen werden Nettopolicen angeboten, in die gar nicht erst eine Vermittlervergütung einkalkuliert ist.

Kunden wird Ersparnis in Aussicht gestellt

Gonetto lässt sich seine Dienste direkt von den Versicherungsnehmern bezahlen: Ein Euro pro Jahr für Privathaftpflicht-Policen, zwölf Euro pro Jahr für Unfall-, Hausrat- und Tierhalterhaftpflicht-Versicherungen sowie 24 Euro in der Wohngebäude-Sparte. Dafür entfielen 20 bis 25 Prozent Provision.

„In allen Fällen spart der Kunde damit Geld gegenüber den klassischen Tarifen, in denen die Provision enthalten ist“, wird Gonetto-Geschäftsführer Dieter Lendle von der Zeitung zitiert.

Sechs Anbieter im Vergleich

In dem unter Gonetto.de angebotenen Vergleichsrechner sind Tarife von vier Versicherern und zwei Assekuradeuren eingebunden: Asspario Versicherungsdienst AG, Die Haftpflichtkasse VVaG, GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG, Interrisk, Janitos Versicherung AG, sowie Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH.

Nach Angaben der FAZ sollen weitere Anbieter folgen.