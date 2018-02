GHV ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden

1.2.2018 – Seit Beginn des Jahres ist Hans-Gerd Coenen der neue Vorstandsvorsitzende der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt (GHV), teilte der Versicherer am Donnerstag mit. „Zusammen mit seinen Vorstandskollegen Stefan Drizhal (Vertrag, Schaden) und Ansgar Ritter (IT, Finanzen) möchte Coenen den Spezialversicherer für Land- und Forstwirtschaft einem breiteren Kundenspektrum öffnen“, heißt es in der Meldung zum Vorstandswechsel.

Der 52-Jährige ist bereits im Oktober vergangenen Jahres in den Vorstand des Versicherers berufen worden. Seine Karriere begann Coenen mit einer Ausbildung bei der ehemaligen Karlsruher Versicherung AG, die seit 2005 zur Wüstenrot & Württembergische AG gehört. Zuletzt war der studierte Wirtschafts- und Verwaltungs-Wissenschaftler über zehn Jahre Vertriebschef beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) in Karlsruhe

Hans-Gerd Coenen (Bild: GHV)

Coenen hat die Nachfolge von Wilhelm Kins (66) angetreten. Dieser hatte im September 2017 den Vorstandsvorsitz der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt Kassel übernommen.