GGW und BDJ: Elefantenhochzeit unter Industrie-Versicherungsmaklern

12.8.2022 – Die beiden Hamburger Maklerhäuser schließen sich zusammen. Es soll ein neues Flaggschiff unter den Großmaklern entstehen. Die Marke BDJ soll aber erhalten bleiben.

Ein hanseatisches Traditionsunternehmen gibt seine Unabhängigkeit auf: Die BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG schließt sich der GGW-Group an. „Mit dem Zusammenschluss der beiden ältesten und bekanntesten Hamburger Häuser entsteht mit mehr als 450 Mitarbeitern ein Flaggschiff unter den Industrie-Versicherungsmaklern“, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Hendrik Bockelmann (li.), Claas Hußmann (Bild: BDJ)

Die Marke, Arbeitsplätze und Standorte der BDJ-Gruppe sollen erhalten bleiben. Auch die geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Johann Paschen, Hendrik Bockelmann und Claas B. Hußmann bleiben nach dem Zusammenschluss an Bord, so die Unternehmen auf Nachfrage. Weitere Details nennen die Geschäftspartner nicht.

BDJ mit spezieller Expertise als Assekuradeur

Unter dem Dach der BDJ agieren der Industrie-Versicherungsmakler sowie der Assekuradeur für Transportversicherungen und die Filmbranche. Die beiden Geschäftsbereiche DFG Deutsche Filmversicherungs-Gemeinschaft und DSE Deutsche Sport & Entertainment Versicherungs-Gemeinschaft sind auf den Film-/TV- sowie Eventbereich spezialisiert.

Die DFG hat unter anderem die Teilnehmer des RTL-Formats „Dschungelcamp“ (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.1.2016) versichert, die DSE sieben Wiesnwirte auf dem Münchener Oktoberfest (Medienspiegel 15.12.2020).

2021 erweiterte die BDJ ihre Führungsmannschaft. Bockelmann und Hußmann, seit 2019 in der Geschäftsleitung (VersicherungsJournal 7.12.2018), stiegen zu geschäftsführenden Gesellschaftern auf. Robert von Bennigsen schied als Gesellschafter aus (17.12.2020).

Nach eigenen Angaben ist die Vermittlergruppe in über 110 Ländern der Welt vertreten und mit Beratern in Hamburg, Berlin und Köln präsent.

GGW: in kurzer Zeit zum Branchenschwergewicht

Tobias Warweg (Archiv-Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Die GGW Holding GmbH ist aus dem Zusammenschluss der Gossler, Gobert & Wolters Gruppe und der Warweg Mittelstandsmakler GmbH entstanden (VersicherungsJournal 20.1.2021). In kurzer Zeit hat sich die Unternehmensgruppe zu einem Schwergewicht im Markt der Industrie-Versicherungsmakler entwickelt.

Die GGW beschäftigt heute nach eigenen Angaben über 1.000 Mitarbeiter an rund 50 Standorten in Deutschland und Österreich (7.2.2022). Warweg Mittelstandsmakler wurde 2020 von Dr. Tobias Warweg gegründet. Der Manager war von 2016 bis 2020 als Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb bei der HDI Vertriebs GmbH tätig (19.12.2019).

Gerade erst verkündete die GGW Group Änderungen der unternehmenseigenen Aufstellung. Unter ihrem Dach wird es zwei neue Einheiten geben, die einmal das Maklergeschäft vertreten und auf der anderen Seite die Assekuradeure repräsentieren: die Leading Brokers United und die Wecoya (20.7.2022).